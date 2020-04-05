Постановление правительства Мурманской области от 4 апреля 2020 года № 175-ПП "О введении ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и утверждении правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), на основании подпункта "б" пункта 6 статьи 4.1, подпункта "у" пункта 1 статьи И Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.03.2020 № 9, протокола заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области от 02.04.2020 № 2 Правительство Мурманской области постановляет:

1. Продлить на территории Мурманской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Утвердить прилагаемые Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - Правила).

3. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области в период с 00.00 часов 06.04.2020 по 24.00 часов 30.04.2020:

3.1. Осуществлять деятельность в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 01.04.2020 № 47-РГ "Об установлении особого режима функционирования и исполнения должностных обязанностей в исполнительных органах государственной власти Мурманской области".

3.2. Осуществляющим региональный государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности (за исключением Государственной жилищной инспекции Мурманской области), приостановить назначение проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также проведение выездных плановых и внеплановых проверок, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер.

3.3. Обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

3.4. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

3.5. Организовать взаимодействие с подведомственными государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями Мурманской области, иными организациями направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

4. Комитету по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.):

4.1. Продолжить координацию работы территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской области, глав муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), иных организаций по реализации мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Мурманской области.

4.2. Во взаимодействии с руководителями исполнительных органов государственной власти Мурманской области, главами муниципальных образований, а также подведомственных им учреждений (регионального и муниципального уровней), с привлечением при необходимости в установленном порядке правоохранительных, контрольно-надзорных органов обеспечить контроль безусловного соблюдения запретов, установленных настоящим постановлением, Правилами.

4.3. При выявлении фактов нарушения запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, Правилами, организовывать принятие мер, направленных на устранение выявленных нарушений и привлечение лиц, допустивших нарушения к ответственности, установленной законодательством.

4.4. Обеспечить на постоянной основе взаимодействие с муниципальными оперативными штабами по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области.

5. Министерству информационной политики Мурманской области (Кондаурова А.К.):

5.1. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.), Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.), Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) организовать информирование населения, органов и организаций Мурманской области о возможных рисках и последствиях заражения коронавирусной инфекцией, о нецелесообразности планирования выездов за пределы Мурманской области, о необходимых действиях граждан при возвращении на территорию Российской Федерации, в том числе по соблюдению режима самоизоляции, а также об иных значимых обстоятельствах в связи со сложившейся ситуацией.

5.2. Совместно с Комитетом по обеспечению безопасности населения Мурманской области (Гусев В.А.) обеспечить информирование населения, органов и организаций о мероприятиях, предусмотренных протоколами заседаний Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории Мурманской области (далее - Межведомственный оперативный штаб).

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) обеспечить контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки и иные средства) персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств (поезда, автобусы и другие виды общественного транспорта).

7. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области (Гришин А.А.) во взаимодействии с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.), Управлением ГИБДД УМВД России по Мурманской области (Тарунин А.В.) организовать проведение регулярных (не менее 1 раза в день) рейдов по соблюдению санитарноэпидемических правил на общественном транспорте и такси с инициированием при наличии правовых оснований привлечения к ответственности в установленном порядке лиц, допустивших нарушения указанных правил.

8.Министерству здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.):

8.1. Обеспечить готовность обсерваторов, учреждений здравоохранения, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию.

8.2. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, посещавших территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, а также для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.

8.3. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому (по месту нахождения заявителя) лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и пациентам старше 65 лет.

8.4. Принять меры по обеспечению транспортирования лиц, подлежащих изоляции в обсерваторах, в условиях, исключающих риски инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19).

8.5. Организовать лабораторную диагностику коронавирусной инфекции (COVID-19) в Мурманской области с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III-IV группы патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя, обеспечить соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразноцепной реакции.

8.6. Обеспечить обязательное проведение лабораторного обследования на коронавирусную инфекцию (COVID-19) следующих категорий лиц:

- вернувшихся на территорию Российской Федерацию с признаками респираторных заболеваний;

- контактировавших с больным коронавирусной инфекцией (COVID-19);

- с диагнозом "внебольничная пневмония";

- старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19) на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих коронавирусную инфекцию (COVID-19), - немедленно;

- находящихся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, психоневрологические интернаты, стационарные отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания населения, а также отделения (приют) для несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, учреждения ФСИН России) и персонал таких организаций - при появлении симптомов респираторного заболевания.

8.7. Обеспечить соблюдение противоэпидемического режима, исключающего риски инфицирования коронавирусной инфекцией (COVID-19), в обсерваторах, медицинских организациях для госпитализации больных коронавирусной инфекцией (COVID-19), обучение персонала работе в средствах индивидуальной защиты и контроль за их использованием.

8.8. Обеспечить сбор в ежедневном режиме информации о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенных лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и представления ее в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области".

8.9. При получении положительного результата на коронавирусную инфекцию (COVID-19) незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора в Мурманской области и направлять биологический материал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области".

8.10. Оказывать содействие медицинским организациям по информированию граждан по вопросам лечения, профилактики, динамического наблюдения пациентов, находящихся на дому.

9. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г.), Министерству культуры Мурманской области (Гоман Е.В.), Министерству спорта и молодежной политики Мурманской области (Клебанов Д.В.), Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.), главам муниципальных образований Мурманской области совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) организовать взаимодействие с находящимися в их ведении учреждениями, организациями, направленное на:

9.1. Осуществление мероприятий по выявлению сотрудников, посетителей с признаками простудных заболеваний и недопущению нахождения их на территории учреждений, организаций.

9.2. Продолжение ежедневной дезинфекции помещений учреждений, организаций.

10. Министерству труда и социального развития Мурманской области (Мякишев С.Б.):

10.1. Обеспечить запрет до особого указания посещения третьими лицами организаций, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания, подведомственных Министерству труда и социального развития Мурманской области, проведя соответствующую разъяснительную работу среди граждан о необходимости принятия таких мер.

10.2. Подготовить предложения по оказанию мер поддержки граждан, потерявших работу в период действия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности.

10.3. Совместно с Министерством инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области (Варич А.С.), органами местного самоуправления, общественными организациями организовать доставку предметов первой необходимости (продуктов питания, лекарственных препаратов, медицинских изделий) одиноко проживающим лицам старше 65 лет с компенсацией расходов на доставку за счет средств областного бюджета.

10.4. Обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, соблюдающими режим самоизоляции, в том числе через горячую линию Мурманской области (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00.

10.5. Обеспечить оказание гражданам, соблюдающим режим самоизоляции, возможных мер адресной социальной помощи, в том числе с

учетом их запросов, поступающих на горячую линию.

10.6. Совместно с Министерством здравоохранения Мурманской области (Панычев Д.В.) обеспечить доставку гражданам, указанным в пункте 10.3 настоящего постановления, лекарственных препаратов, обеспечение которыми осуществляется по рецептам врачей бесплатно либо по льготным ценам, медицинских изделий, обеспечение которыми по рецептам врачей осуществляется бесплатно.

10.7. Приостановить проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан на период по 01.06.2020.

10.8. По согласованию с санаторно-курортными учреждениями, с которыми заключены государственные контракты на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления отдельных категорий граждан, внести изменения в части перераспределения путевок на заезды после 01.06.2020.

10.9. Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области, исполнительными органами государственной власти Мурманской области обеспечить информирование граждан, получивших путевки, об отмене заездов в санаторно-курортные учреждения на период с 28.03.2020 по 01.06.2020.

11. Министерству образования и науки Мурманской области (Головина А.Г.):

11.1. С 06.04.2020 по 30.04.2020 обеспечить реализацию:

11.1.1. Образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, адаптированных образовательных программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в общеобразовательных организациях Мурманской области, обеспечив исполнение запрета нахождения в образовательной организации учащихся.

11.1.2. Образовательные программы среднего профессионального образования реализовывать в дистанционном режиме.

11.2. Обеспечить контроль реализации образовательными организациями режимов обучения, установленных подпунктами 11.1.1, 11.1.2 настоящего постановления.

11.3. Обеспечить работу дежурных групп для обучающихся с тяжелой и умеренной умственной отсталостью и тяжелыми множественными нарушениями развития численностью не более 12 человек с соблюдением требований, установленных настоящим постановлением, Правилами.

11.4. Организовать и провести конкурс среди образовательных организаций, находящихся на территории Мурманской области, на лучшую практику дистанционного обучения.

11.5. Организовать выплату денежной компенсации взамен бесплатного питания, предоставляемого обучающимся в соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области".

12. Заместителю Губернатора Мурманской области Филиппову Д.Д. организовать мониторинг ситуации на продовольственном рынке Мурманской области в части наличия запаса основных видов продовольствия на объектах торговли, в том числе с проведением на регулярной основе проверок наличия таких запасов.

13. Органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

13.1. Обеспечить функционирование муниципальных оперативных штабов по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на территории муниципальных образований Мурманской области, к задачам которых отнести в том числе анализ ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции, и представление соответствующей информации в Межведомственный оперативный штаб еженедельно по пятницам, до 16.00, а при возникновении ситуации, требующей решений на региональном уровне, - незамедлительно.

13.2. Осуществлять деятельность в соответствии с муниципальными правовыми актами, устанавливающими особый режим функционирования и исполнения должностных обязанностей.

13.3. Приостановить назначение проверок (за исключением органов, уполномоченных на проведение муниципального жилищного контроля), в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", а также проведение выездных плановых и внеплановых проверок, за исключением внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача документов, имеющих разрешительный характер.

13.4. Обеспечить работу в режиме свободного посещения дежурных муниципальных дошкольных образовательных организаций и (или) дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях исходя из потребности родителей (законных представителей), работающих в организациях, определенных Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и настоящим постановлением.

13.5. Оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении, Правилах.

14. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.):

14.1. Обеспечить контроль за соблюдением запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба, в том числе соблюдения гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства режима самоизоляции на дому (в месте нахождения) и в случае установления фактов его нарушения принимать меры, направленные на привлечение указанных лиц к ответственности, установленной законодательством.

14.2. Обеспечить охрану помещений обсерваторов, созданных в целях пресечения распространения на территории Мурманской области коронавирусной инфекции.

15. Общественному Движению "Народный Фронт "За Россию" во взаимодействии с исполнительными органами государственной власти Мурманской области организовать на территории Мурманской области общественный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, запретов и ограничений, установленных настоящим постановлением, решениями Межведомственного оперативного штаба, решениями рабочей группы Межведомственного оперативного штаба.

16. Рекомендовать Управлению Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль за исполнением гражданами, иностранными гражданами, лицами без гражданства постановлений о госпитализации, самоизоляции, обсервации, а в случае установления фактов их нарушения обращаться в суд в установленном порядке с заявлениями о недобровольной госпитализации, помещении на обсервацию таких граждан.

17. Капитану Морского порта Мурманск (Безукладов Э.Е.), Капитану морского порта Кандалакша (Бородачёв В.В.) с участием Управления Роспотребнадзора по Мурманской области (Лукичева Л.А.) обеспечить контроль соблюдения пункта 2.5 Правил.

18. Рекомендовать Управлению МВД России по Мурманской области (Зайков В.Н.), Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Мурманской области (Хисматуллин Э.И.), Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Мурманской области (Каширский А.Н.), Командующему Северным Флотом ВМФ России (Моисеев А.А.) организовать исполнение и оказывать содействие при реализации мероприятий, проводимых Межведомственным оперативным штабом.

19. Установить, что распространение коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

20. Исключить предоставление организациями, подведомственными исполнительным органам государственной власти Мурманской области, органам местного самоуправления услуг, предполагающих контактирование с гражданами, имея ввиду необходимость перевода данных услуг в дистанционный режим, а в случае невозможности использования дистанционного режима использовать способ оказания услуги, исключающий риски инфицирования COVID-19.

21. Разъяснения по применению положений настоящего постановления дает Межведомственный оперативный штаб или Рабочая группа Межведомственного оперативного штаба.

22. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Мурманской области А.Чибис





Утверждены постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

Настоящие Правила устанавливают требования к поведению, обязательные для исполнения гражданами и организациями в условиях режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), направленные на защиту жизни и здоровья граждан, ликвидацию новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в окружающей среде, основанные на подходах разобщения граждан, минимизации контактов, не обусловленных жизненной необходимостью.

2. Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами, находящимися на территории Мурманской области

2.1. Граждане обязаны:

2.1.1. Не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена;

3) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена. Допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан;

4) выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

5) прогулок одного из родителей (законных представителей) с детьми дошкольного возраста, младшего школьного возраста на придомовой территории с соблюдением дистанции до других граждан (не считая ребенка) не менее 1 метра (далее - социальное дистанцирование);

6) следования по вызову сотрудников правоохранительных органов, прокуратуры, следователей, дознавателей или в суд, за исключением лиц, имеющих подтвержденный или предварительно положительный результат анализов на коронавирус, а также граждан, находящихся в обсервации;

7) следования в целях получения медицинской помощи.

Указанные случаи не распространяются на лиц, указанных в пункте 2.2 и 2.3 настоящих правил.

Для целей настоящих правил под местом проживания (пребывания) понимаются жилые помещения, предназначенные для проживания граждан (квартиры, садовые, дачные, индивидуальные жилые дома и т.д.).

2.1.2. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

2.1.3. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) обращаться по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00 для получения инструкций о дальнейших действиях.

2.1.4. Соблюдать запреты, требования и ограничения, установленные на территориях закрытых административно-территориальных образований и иных муниципальных образований Мурманской области, въезд на которые ограничен в соответствии с постановлениями Правительства Мурманской области о введении ограничительных мероприятий.

2.2. Граждане Российской Федерации, прибывшие на территорию Мурманской области в случае, если с момента пересечения ими границы Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00;

3) обеспечить самоизоляцию на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию. При появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00;

2.3. Иностранные граждане, лица без гражданства, прибывшие на территорию Мурманской области в случае, если с момента пересечения ими границы Российской Федерации прошло менее 14 календарных дней обязаны:

1) соблюдать постановления и предписания Главного государственного санитарного врача по Мурманской области, положения настоящих Правил;

2) незамедлительно сообщать о своем прибытии на территорию Мурманской области, месте, датах пребывания на территориях иностранных государств, контактную информацию по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00;

3) проследовать в обсерватор в условиях, исключающих риски инфицирования COVID-2019, для изоляции на срок 14 дней со дня прибытия в Российскую Федерацию.

2.4. Гражданам запрещено использование маломерных судов на водных объектах Мурманской области.

2.5. Запретить сход на берег членам экипажей всех судов, прибывших из иностранных государств в порты Мурманск и Кандалакша с учетом постановления Главного государственного санитарного врача Мурманской области от 18 марта 2020 года № 1, обратив внимание на привлечение к ответственности, установленной законодательством, в случае нарушения установленного запрета.

3. Правила, обязательные для исполнения организациями, субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории Мурманской области

3.1. Приостановить с 00.00 часов 06.04.2020 по 24.00 часов 30.04.2020:

1) работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, кальянных, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением:

- обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций;

- доставки заказов;

- организаций общественного питания, организующих питание работников предприятий и учреждений, деятельность которых не приостановлена, при условии согласования условий такой деятельности с Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области.

2) работу торговых центров, торгово-развлекательных центров, иных объектов розничной торговли, за исключением гипермаркетов, аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплата, объектов розничной торговли продовольственными товарами, объектов торговли непродовольственными товарами, реализующими товары первой необходимости, включенные в Перечень непродовольственных товаров первой необходимости (далее - Перечень) (приложение №1), в пунктах выдачи заказов, в том числе расположенных в помещениях соответствующих торговых центров, торгово-развлекательных центров.

Данное ограничение не распространяется на случаи осуществления продажи товаров дистанционным способом при условиях их доставки потребителю, исключающих риски инфицирования COVID-19.

При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, непродовольственных товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, указанных в Перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать также товары, не включенные в Перечень.

3) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с доставкой товаров при условиях их доставки потребителю, исключающих риски инфицирования COVID-19.

4) деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

5) деятельность всех спортивных объектов и сооружений, аквапарков, бассейнов и других аналогичных объектов Мурманской области с массовым посещением людей вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

6) оказание услуг в кружках и секциях, деятельность фитнес-центров, за исключением оказания услуг или проведения занятий в режиме онлайн-трансляции, исключающие присутствие граждан, не являющихся сотрудниками соответствующих организаций.

7) оказание услуг в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, проведение досуговых мероприятий, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурно-досугового типа.

8) предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Мурманской области.

9) распространение печатных материалов посредством передачи из рук в руки.

10) организацию и проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, за исключением заочных.

11) деятельность пансионатов, домов отдыха, санаторно-курортных организаций (санаториев), санаторно-оздоровительных детских лагерей круглогодичного действия, гостиниц, хостелов, турбаз и иных аналогичных объектов, предоставляющих гостиничные услуги, услуги по проживанию, организации отдыха, расположенных на территории Мурманской области за исключением:

- когда такие объекты используются под обсервацию или на указанных объектах работодателями организовано централизованное прохождение гражданами режима самоизоляции, если такой режим не может быть обеспечен гражданином по месту его жительства или пребывания на территории Мурманской области;

- размещения лиц, находящихся в служебных поездках или служебных командировках в организации, деятельность которых не приостановлена.

В отношении лиц, уже проживающих в организациях, указанных в настоящем подпункте:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведения необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать питание данных лиц непосредственно в зданиях их проживания в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

12) использование технических сооружений, обеспечивающих функционирование горнолыжных трасс юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере организации спорта, отдыха и развлечений, включая занятия зимними видами спорта.

3.2. Правила, обязательные для исполнения организациями, субъектами малого и среднего предпринимательства деятельность которых не приостанавливается в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 (приложение № 2):

1) запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан независимо от численности участников, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

2) организациям, осуществляющим деятельность в сфере торговли, обеспечивать размещение на территориях объектов торговли информации о мерах по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

3) организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, начисление платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме обеспечивать неприменение к гражданам, находящимся на самоизоляции, проходящим обследование и (или) лечение в медицинской организации в связи с подозрением на наличие коронавирусной инфекции либо ее выявлением, мер ответственности за несвоевременное исполнение указанными гражданами обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги, платы за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги, капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

4) организациям, деятельность - которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки.

5) регулярно в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил проводить мероприятия по дезинфекции.

6) воздержаться от направления работников в служебные командировки, применять преимущественно дистанционный формат исполнения должностных обязанностей работников.

7) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками простудного заболевания (повышенная температура, кашель, и др.), в том числе посредством бесконтактной термометрии и недопущения нахождения таких сотрудников на рабочих местах, при выявлении таких сотрудников - незамедлительно обратиться по номеру телефона (815 2) 39-99-99 или 8 800 222 51 00 для получения инструкций о дальнейших действиях. При необходимости обеспечить доставку заболевшего работника в медицинскую организацию способом, исключающим контактирование заболевшего с третьими лицами.

8) ограничить проведение мероприятий, предусматривающих совместное присутствие участников, и активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связей общего пользования.

9) оказывать содействие работникам, имеющим несовершеннолетних детей, по соблюдению запретов и ограничений, установленных настоящими Правилами.

10) при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Мурманской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций.

11) при поступлении информации от Управления Роспотребнадзора по Мурманской области о заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник.

12) проводить среди работников информационно-разъяснительную работу по вопросу предотвращения и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

13) исключить обязательное тестирование работников на предмет употребления алкоголя (за исключением предсменных и (или) предрейсовых медицинских осмотров) с использованием анализаторов концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (алкотестеров, алкометров).

14) религиозным организациям, осуществляющим деятельность на территории Мурманской области, принять меры, направленные на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил при проведении религиозных обрядов, церемоний и иных культовых мероприятий, в том числе с использованием предметов культового назначения, в помещениях, зданиях, сооружениях и иных местах и объектах, специально предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания;

15) страховым медицинским организациям выполнять действия, направленные на обеспечение граждан Мурманской области полисами обязательного медицинского страхования, защиту прав застрахованных граждан и финансирование медицинских организаций за оказанную медицинскую помощь, предусмотрев возможность обеспечения доставки полиса застрахованному гражданину способом, исключающим риски инфицирования COVID-19.





Приложение №1 к постановлению Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Санитарно-гигиеническая маска.

2. Антисептик для рук.

3. Салфетки влажные.

4. Салфетки сухие.

5. Мыло туалетное.

6. Мыло хозяйственное.

7. Паста зубная.

8. Щетка зубная.

9. Бумага туалетная.

10. Гигиенические прокладки.

11. Стиральный порошок.

12. Подгузники детские.

13. Спички, коробок.

14. Свечи.

15. Пеленка для новорожденного.

16. Шампунь детский.

17. Крем от опрелостей (детский).

18. Бутылочка для кормления.

19. Соска-пустышка.

20. Бензин автомобильный.

21. Дизельное топливо.

22. Сжиженный природный газ.

23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

24. Автозапчасти.

25. Очки, линзы и их части.

25. Похоронные принадлежности.

26. Санитарно-технические изделия.

27. Строительные материалы.

28. Электротехническая и кабельно-проводниковая продукция.

29. Табачные изделия.

30. Ткани (марля; бязь (хлопок 100 %) плотностью 120-140 г/кв. м; фланель), нитки, тесьма эластичная, шнур эластичный, лента киперная шириной 8-12 мм).





Приложение №2 к постановлению Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП

Перечень организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приостанавливается в период с 06.04.2020 по 30.04.2020

Настоящий перечень определяет организации, которые могут осуществлять деятельность в период с 06.04.2020 по 30.04.2020 с условием соблюдения требований, запретов и ограничений, установленных Правительством Мурманской области.

1. Организации, осуществляющие непрерывную деятельность, в том числе в которых невозможна приостановка деятельности по производственно-техническим условиям.

2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности.

3. Организации, обеспечивающие охрану организаций, осуществляющих непрерывную деятельность, а также обеспечивающих промышленную безопасность опасных производственных объектов, включая противопаводковые мероприятия.

4. Организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения.

5. Системообразующие организации Мурманской области, перечень которых утвержден распоряжением Правительства Мурманской области от 06.05.2015 № 122-РП "О мониторинге социально-экономического положения градообразующих организаций и организаций регионального значения" (в редакции от 26.04.2018) (размещен на официальном интернет-сайте Министерства экономического развития мурманской области по ссылке https://minec.gov-murman.ru/activities/stab/sub5/).

6. Организации, осуществляющие строительство объектов, реконструкцию и техническое перевооружение промышленных объектов, обеспечивающие поставки строительных материалов, а также их подрядные и субподрядные организации.

7. Организации, осуществляющие выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров и оборудования по государственным и муниципальным контрактам.

8. Организации добывающей, металлургической и атомной промышленности, а также организации, обеспечивающие их непрерывную деятельность.

9. Организации пищевой промышленности.

10. Рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие организации.

11. Сельскохозяйственные товаропроизводители, поставщики запасных частей и сельскохозяйственной техники, поставщики ветеринарных препаратов, организации, оказывающие услуги по сервисному обслуживанию животноводства.

12. Судоремонтные предприятия.

13. Организации, осуществляющие портовую, стивидорную деятельность.

14. Организации морского грузового транспорта и вспомогательной деятельности, связанной с транспортным флотом.

15. Организации, осуществляющие дорожную деятельность, деятельность в сфере предоставления транспортных услуг населению.

16. Организации, обеспечивающие население продовольственными товарами и непродовольственными товарами первой необходимости (приложение № 1 к настоящему постановлению).

17. Организации, осуществляющие дистанционную торговлю продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе пункты выдачи заказов интернет-магазинов при условии обеспечения доставки товара потребителю.

18. Организации общественного питания, осуществляющие обслуживание на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, доставку заказов, организующих питание работников организаций, деятельность которых не приостановлена.

19. Торгово-распределительные центры, оптовые организации, осуществляющие хранение и продажу продуктов питания, товаров первой необходимости.

20. Строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении, переоснащении, оборудовании и ремонте магазинов, распределительных центров и иных объектов торговой инфраструктуры.

21. Организации, производящие фасовочные и упаковочные материалы, в том числе соответствующие полиграфические комплексы.

22. Организации, осуществляющие деятельность в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в том числе деятельность по производству, передаче, распределению и сбыту тепловой и электрической энергии, газоснабжению, водоснабжению и водоотведению, обращению с твердыми коммунальными отходами, а также оказанию соответствующих коммунальных услуг, услуг по управлению многоквартирными домами, по поставке запасных частей к технике оборудованию, поставке техники.

23. Организации, выполняющие работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и их подрядные организации.

24. Организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения.

25. Организации, осуществляющие сбор и утилизацию медицинских отходов, средств индивидуальной защиты граждан.

26. Организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

27. Медицинские и аптечные организации.

28. Организации, оказывающие ветеринарные услуги.

29. Организации, объекты которых используются под обсервацию или на указанных объектах работодателями организовано централизованное прохождение гражданами режима самоизоляции.

30. Организации, предоставляющие гостиничные услуги, услуги по проживанию исключительно для размещения лиц, находящихся в служебных поездках или служебных командировках в организации, деятельность которых не приостановлена.

31. Организации, оказывающие услуги по проведению спортивных обучающих программ и занятий, досуговых мероприятий в режиме онлайн-транс ляции.

32. Организации, предоставляющие услуги по уборке, дезинфекции, дезинсекции, дератизации помещений.

33. Организации, предоставляющие финансовые услуги, услуги в сфере страхования в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам).

34. Организации, осуществляющие заключение договоров на услуги мобильной связи и их оплату.

35. Дежурные нотариальные конторы.

36. Организации, осуществляющие функции по обеспечению деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

37. Торгово-промышленная палата Мурманской области (в части оказания услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы).

38. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, организации, обеспечивающие сопровождение реализации инвестиционных проектов Мурманской области.

39. Организации, осуществляющие услуги по авторемонту и сервисному обслуживанию транспортных средств, поставку запасных частей и специализированной техники.

40. Организации системы нефтепродуктообеспечения.

41. Организации, оказывающие услуги по пошиву и ремонту одежды, осуществляющие изготовление индивидуальных средств защиты граждан, в том числе санитарно-гигиенических масок.

42. Организации, осуществляющие сервисное обслуживание и ремонт бытовой техники.

43. Организации и индивидуальные предприниматели, деятельность которых, связана с предоставлением услуг с использованием животных, а также оказывающие услуги по обеспечению ухода и содержания животных.

44. Средства массовой информации (за исключением распространения печатных материалов посредством передачи из рук в руки).

45. Организации социального обслуживания населения при осуществлении основной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населению, а также организации, осуществляющие уход за пожилыми людьми на дому и в стационарах.

46. Организации, осуществляющие предоставление мер социальной поддержки населению.

47. Организации, реализующие программы дошкольного, общего, среднего профессионального образования, высшего образования, а также реализующие дополнительные образовательные программы (в части организации работы дежурных групп и дистанционного обеспечения, включая запись и трансляцию видеоуроков в онлайн-режиме).

48. Организации, предоставляющие услуги в сфере занятости населения.

49. Организации, оказывающие бытовые услуги по стирке и химической систем текстильных и меховых изделий.







