Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 3 апреля 2020 года № 17-пг "О внесении изменений в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг"

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", в целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 № 12-пг "О введении режима повышенной готовности" (с изменениями, внесенными постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 27.03.2020 № 15-пг) следующие изменения:

1) по тексту слова "2019-nCoV" заменить словами "COVID-19";

2) абзац первый пункта 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Приостановить с 28.03.2020 по 12.04.2020 года на территории Ненецкого автономного округа:";

3) дополнить пунктом 2.5 следующего содержания:

"2.5. Обязать с 06.04.2020:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан в общественных местах не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование);

2) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);";

4) пункт 9 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

"12) обеспечить к 06.04.2020 режим полной готовности медицинских организаций государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа.";

5) в пункте 10:

подпункты 3,4 признать утратившими силу;

дополнить подпунктами 8, 9, 10, 11 следующего содержания:

"8) организовать функционирование в период с 06.04.2020 по 12.04.2020 в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования, дежурных групп для приема детей, родители которых являются работниками организаций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239;

9) организовать в государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного округа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в период с 06.04.2020 по 12.04.2020 обучение на дому с применением дистанционных форм и организацией контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде;

10) организовать в государственных образовательных организациях Ненецкого автономного округа, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в период с 04.04.2020 по 12.04.2020 обучение на дому с применением дистанционных форм и организацией контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде;

11) предусмотреть в государственных профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа в период с 04.04.2020 по 12.04.2020 при реализации образовательных программ организацию контактной работы обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде, использование образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.";

6) дополнить пунктом 10.2 следующего содержания:

"10.2. Рекомендовать организациям торговли и общественного питания предусмотреть возможность дистанционного заказа потребителям товаров и продуктов и ввести услуги доставки на дом товаров и продуктов.".

7) пункт 13 изложить в следующей редакции:

"13. Рекомендовать:

1) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, перевозку воздушным, автомобильным транспортом, регулярно проводить мероприятия по дезинфекции, размещать при входах и в местах наибольшего скопления людей антисептические средства, устройства для обеззараживания воздуха (по возможности);

2) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обеспечить прекращение доступа в здание (помещение), используемое для осуществления деятельности, на период необходимый для обеспечения дезинфекции (не менее чем на 24 часа), если там находилось лицо, у которого обнаружена новая коронавирусная инфекция (COVID-19).".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный







