Паркуюсь дома. Автомобильные компании в России устроили флешмоб

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Сегодня конкуренты объединились. Чтобы победить. Вместе. Станьте частью этой борьбы – останьтесь дома. Вдохновите других – сделайте фото ключей своего автомобиля и выложите с хэштегом #stayhome #паркуюсьдома ⠀ @hyundairussia @genesisrussia @mbrussia @renaultru @bmwru @jeeprussia @infiniti_russia @cadillacrussia @mini_russia @chevrolet_russia @lamborghini_avtodom @opelrussia @audirussia @peugeotrussia @citroenrussia @fiatprorussia @mitsubishi_motors_russia @volvocarsrus @volkswagenrus @kiamotorsrussia @subaru.russia @nissanrussiaofficial @uazrussia @allnewlada @suzukirussia @fordrussia @geely_motors @havalrussia @lexusrussia @datsunrus @jaguarrussia @landroverru @skodarussia @porsche_russia
Тема эпидемии коронавируса не оставляет в стороне никого. Вот и автомобильные компании запустили флешмоб в соцсетях, который призван заставить россиян самоизолироваться и отказаться от поездок на машине.
Каждый производитель прикрепил фотографию с надписями и хэштегами "Объединились. Чтобы победить. #stayhome #паркуюсь дома".
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Сегодня конкуренты объединились. Чтобы победить. Вместе. Станьте частью этой борьбы — останьтесь дома. Вдохновите других — сделайте фото ключей своего автомобиля и выложите с хэштегом #stayhome #паркуюсьдома ⠀ #LandRover @mbrussia @renaultru @bmwru @jeeprussia @infiniti_russia @cadillacrussia @mini_russia @chevrolet_russia @lamborghini_avtodom @opelrussia @audirussia @peugeotrussia @citroenrussia @fiatprorussia @mitsubishi_motors_russia @volvocarsrus @volkswagenrus @kiamotorsrussia @subaru.russia @hyundairussia @genesisrussia @nissanrussiaofficial @uazrussia @allnewlada @suzukirussia @fordrussia @geely_motors @havalrussia @lexusrussia @datsunrus @jaguarrussia @landroverru @skodarussia @porsche_russia
Соответствующие посты в Instagram-аккаунтах разместили российские офисы Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Volvo, Subaru, Nissan, Renault, Hyundai, Infiniti, Chevrolet, Kia, Skoda и других компаний. Всего 34 бренда.
Стоит отметить, что к новому флешмобу активно подключаются и обычные пользовали, которые публикуют фото ключей от своих автомобилей.
В общей сложности в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.
В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России. Глава государства решил продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно и сообщил, что регионы получат дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом.
По последним данным, в мире зафиксировано более миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.