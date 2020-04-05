Паркуюсь дома. Автомобильные компании в России устроили флешмоб

Тема эпидемии коронавируса не оставляет в стороне никого. Вот и автомобильные компании запустили флешмоб в соцсетях, который призван заставить россиян самоизолироваться и отказаться от поездок на машине.

Каждый производитель прикрепил фотографию с надписями и хэштегами "Объединились. Чтобы победить. #stayhome #паркуюсь дома".

Соответствующие посты в Instagram-аккаунтах разместили российские офисы Mercedes-Benz, Audi, Land Rover, Volvo, Subaru, Nissan, Renault, Hyundai, Infiniti, Chevrolet, Kia, Skoda и других компаний. Всего 34 бренда.

Стоит отметить, что к новому флешмобу активно подключаются и обычные пользовали, которые публикуют фото ключей от своих автомобилей.

В общей сложности в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 43 летальных случая, выздоровели 333 человека.

В четверг Владимир Путин выступил с новым обращением к гражданам России. Глава государства решил продлить режим нерабочих дней до 30 апреля включительно и сообщил, что регионы получат дополнительные полномочия по борьбе с коронавирусом.

По последним данным, в мире зафиксировано более миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.