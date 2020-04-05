Указ губернатора Пермского края от 4 апреля 2020 года № 30 "О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

В связи с введением в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", пунктом "а" части 9 статьи 27 Устава Пермского края постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае" (в редакции указа губернатора Пермского края от 31 марта 2020 г. № 26).

2. Считать разрешения, выданные в соответствии с пунктом 10.1 указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае", действительными при условии их соответствия изменениям, утвержденным настоящим указом.

3. Настоящий указ вступает в силу с 06 апреля 2020 года.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин





Утверждены указом губернатора Пермского края от 4 апреля 2020 года №30

Изменения, которые вносятся в указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 "О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае"

1. Пункты 1, 1.1 - 1.3 изложить в следующей редакции:

"1. Временно до особого распоряжения приостановить на территории Пермского края:

1.1. проведение любых спортивных, культурных, научных, публичных, общественных и досуговых мероприятий с участием физических лиц на открытых пространствах, а также в зданиях, строениях, сооружениях (и помещениях в них);

1.2. бронирование мест, прием и размещение физических лиц

в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия на территории Пермского края, гостиницах, а также иных средствах коллективного размещения, расположенных на территории Пермского края, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках. В отношении лиц,

уже проживающих в указанных организациях:

обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора;

1.3. деятельность всех организаций независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), за исключением их деятельности, направленной на обеспечение сохранности принадлежащего им имущества, в том числе его охраны и обеспечения работоспособности инженерных сетей зданий, строений и сооружений, деятельности по осуществлению денежных расчетов с контрагентами и работниками;";

2. пункты 1.3.1 - 1.3.8 признать утратившими силу;

3. пункты 1.4, 1.4.1, 1.4.2 признать утратившими силу;

4. пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Ограничения, установленные пунктом 1.3 настоящего указа, не распространяются на:";

5. дополнить пунктами 2.1 - 2.25 следующего содержания:

"2.1. непрерывно действующие организации, в том числе аварийно-спасательные службы, осуществляющие срочный и неотложный ремонт автотранспорта и иного оборудования, необходимого для бесперебойной работы в условиях повышенной готовности, организации, эксплуатирующие многоквартирные жилые дома, организации жилищно-коммунального комплекса;

2.2. медицинские (по перечню, определяемому Министерством здравоохранения Пермского края), аптечные организации, организации социального обслуживания населения;

2.3. организации, обеспечивающие санитарную обработку автотранспорта, средств индивидуальной защиты и предметов одежды (автомойки, химчистки);

2.4. организации, оказывающие услуги по изготовлению и пошиву средств индивидуальной защиты и иные услуги, носящие экстренный и неотложный характер;

2.5. организации в части дистанционной работы их работников по месту их жительства либо иного места самоизоляции, определенного в соответствии с пунктом 5 настоящего указа;

2.6. организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, указанными в приложении 1 к настоящему указу;

2.7. организации, осуществляющие продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки, включая приобретение авто и иных запчастей, сельскохозяйственной техники;

2.8. организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

2.9. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

2.10. организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

2.11. федеральные органы государственной власти (в том числе судебные и правоохранительные органы), органы государственной власти Пермского края, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Пермского края, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Пермскому краю, органы местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;

2.12. волонтерские организации, оказывающие помощь жителям Пермского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

2.13. организации, оказывающие ритуальные услуги по погребению;

2.14. организации, обеспечивающие эксплуатацию и обслуживание улично-дорожной сети в соответствии с муниципальными и государственными контрактами;

2.15. организации, предоставляющие услуги такси в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

2.16. организации общественного транспорта, а также организации, оказывающие услуги по перевозке грузов в целях обеспечения функционирования организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

2.17. организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации;

2.18. строительные организации по перечню, определенному Министерством строительства Пермского края на основании заявок организаций по форме согласно приложению 4 к настоящему указу;

2.19. организации, обеспечивающие непрерывный режим работы сельскохозяйственных организаций, переработку сельскохозяйственной продукции и своевременное проведение весенне-полевых работ;

2.20. организации, оказывающие услуги дистанционно, в том числе образовательные услуги (общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации дополнительного образования);

2.21. организации, предоставляющие услуги юридическим и физическим лицам по формированию (печати), доставке платежных документов на оплату жилищно-коммунальных услуг, взносов на капитальный ремонт;

2.22. организации, осуществляющие строительство и ремонт автодорог, по перечню, определенному Министерством транспорта Пермского края на основании заявок организаций по форме согласно приложению 4 к настоящему указу;

2.23. отделения почтовой связи, нотариусов (в случаях, определяемых Нотариальной палатой Пермского края) в части оказания услуг, носящих неотложный характер, а также на Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в части выездного обслуживания заявителей и дистанционного оказания услуг;

2.24. дошкольные образовательные организации и структурные подразделения общеобразовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, в части работников, обеспечивающих функционирование дежурных групп для детей работников организаций, чья деятельность не приостановлена;

2.25. иные организации, определенные Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, по перечню, определенному Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края на основании заявок организаций по форме согласно приложению 4 к настоящему указу.

Перечень организаций, определяемых в соответствии с пунктами 2.2, 2.18, 2.22, 2.25 настоящего указа, подлежит опубликованию на сайте, предусмотренном пунктом 25(2) настоящего указа.";

6. дополнить пунктами 2(1), 2(2) следующего содержания:

"2(1). Решение о выдаче разрешения, указанного в пункте 2.25 настоящего указа, принимается на основании заявки организации, составленной по форме согласно приложению 4 к настоящему указу, и оформляется приказом Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

К заявке на получение разрешения прилагаются подписанные руководителем организации:

обоснование необходимости осуществления деятельности организации в период режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Пермского края (в свободной форме);

сведения об обращениях контрагентов организации о необходимости выполнения работ, оказания услуг, поставки продукции (с приложением копий запросов).

2(2). Министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края организовать дистанционный прием заявок организаций для рассмотрения вопроса о выдаче разрешений в соответствии с пунктом 2.25 настоящего указа.";

7. пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать физических лиц, находящихся на территории Пермского края:";

8. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

"5.2. не покидать места проживания (пребывания) и перейти на режим самоизоляции, который должен быть обеспечен по месту проживания (пребывания) указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются: на случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, в том числе при наличии иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также при следовании к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг (в том числе почтовых), реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

на случаи следования к местам постоянного жительства из мест оказания медицинской помощи, в том числе родильных домов, реабилитации, с санаторно-курортного лечения, из мест работы вахтовым методом, иных мест временного пребывания граждан (при наличии подтверждающих документов);

на случаи оказания медицинской, социальной, волонтерской (добровольческой) помощи жителям Пермского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

на сотрудников правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов, обеспечивающих защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности (при предъявлении служебного удостоверения);

на случаи следования на похороны близкого родственника и обратно (при предъявлении свидетельства либо справки о смерти, ее фото-либо светокопии);

на случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с пунктом 2 настоящего указа, при наличии разрешения, выданного в соответствии с пунктом 10.1 настоящего указа. При проверке выданных в соответствии с пунктом 10.1 настоящего указа разрешений допускается предъявление их фото- либо светокопии;

на случаи следования к месту (от места) ухода за больными, лицами старше 65 лет и иными лицами, не способными в силу состояния здоровья обслуживать себя самостоятельно. Разрешение на перемещение в этом случае выдают территориальные органы Министерства социального развития Пермского края по форме согласно приложению 5 к настоящему указу и при условии, что перемещение осуществляется в границах одного либо ближайших населенных пунктов. При проверке выданных в соответствии с настоящим пунктом разрешений допускается предъявление их фото, либо светокопии;

на случаи следования адвокатов к месту (от места) оказания юридической помощи (на основании ордера);

на следователей, дознавателей и иных лиц, являющихся участниками уголовного либо административного судопроизводства, следующих к месту участия в производимых в установленном законом порядке процессуальных действиях (на основании удостоверения, повестки, вызова органа следствия, дознания либо суда);

на лиц, перемещающихся на личном транспорте и легковых такси в случаях, предусмотренных абзацами третьим - девятым настоящего пункта, а также на лиц, осуществляющих управление указанными транспортными средствами;

на случаи выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления твердых коммунальных отходов;

на лиц, следующих служебным транспортом организации, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом, в соответствии с выданным в установленном порядке путевым листом, а также при наличии разрешения;";

9. пункт 10 изложить в следующей редакции:

"10. Руководителям организаций, чья деятельность не приостановлена в соответствии с настоящим указом:";

10. пункты 10.1-10.3 изложить в следующей редакции:

"10.1. обеспечить работников, следующих к месту (от места) осуществления деятельности, разрешениями по форме согласно приложению 3 к настоящему указу;

10.2. направить списки работников, указанных в пункте 10.1 настоящего указа, в органы местного самоуправления по месту осуществления деятельности организации для информации;

10.3. определить численность работников, обеспечивающих с 06 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года включительно функционирование организации. Указанное требование не распространяется на организации, чья численность определяется в соответствии с пунктами 2.18, 2.22, 2.25, 2(1), 2(2) настоящего указа;";

11. дополнить пунктом 10.4 следующего содержания:

"10.4. организовать и обеспечить использование дезинфицирующих средств при проведении текущей уборки помещений и условия для дезинфекции рук в местах общего пользования.";

12. пункт 25 изложить в следующей редакции:

"25. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), повлекшее введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", так же как и невключение организации в перечни, предусмотренные пунктами 2.2, 2.18, 2.22, 2.25 настоящего указа, являются в сложившихся условиях чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами непреодолимой силы.";

13. дополнить приложением 4 согласно приложению 1 к настоящим изменениям;

14. дополнить приложением 5 согласно приложению 2 к настоящим изменениям.



