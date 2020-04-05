В Кремле назвали способ стабилизировать мировой рынок энергоносителей

"Россия не была сторонницей прекращения сделки ОПЕК+", - напомнил Песков. Москва настроена на конструктивные переговоры - другой альтернативы, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей, нет.

Иначе мировой рынок нефти ждет полный коллапс. "Партнеры из Саудовской Аравии пошли на беспрецедентные скидки... на беспрецедентное увеличение добычи. Ну и к чему это привело? Это привело к тому, что еще немножко, и будут заполнены все хранилища нефти в мире", - сказал Песков.

"Танкеры уже используются не для перевозки нефти, а фактически как плавучие канистры", - сравнил представитель Кремля.

"В итоге мы просто получим совершенно минимальную цену нефти, что не выгодно ни одной стране", - пояснил Песков, добавив, что у нефтяной отрасли России - мультипликативный эффект для экономики, и поэтому президент непосредственно занимается этим вопросом.