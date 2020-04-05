Почему Geely Coolray станет "занозой" для тех, кто не любит "китайцев"

Российский авторынок продолжает сжиматься в условиях финансового кризиса, но следить за ним становится все интереснее. Взять хотя бы сегмент компактных кроссоверов, где разворачивается настоящая борьба. Пусть пока не за титул самого популярного автомобиля, а только за право называться "убийцей" Creta. В число претендентов на эту роль за последний месяц ворвались Kia Seltos и Skoda Karoq. Да, они несколько дороже "корейца", но готовы стать альтернативой для тех, кому кроссовер от Hyundai кажется слишком скромным или даже скучным.

А с середины марта у этих моделей появился еще один конкурент - Geely Coolray. Конечно, не все потребители пока готовы воспринимать китайские автомобили наравне с остальными. Но это, как говорится, их трудности. Корреспондент "РГ", опробовавший новинку в тест-драйве, убедился: к ней нельзя относиться так же, как к остальным "китайцам" на рынке. Насколько она хороша, потребители решат сами - тем более что им предложено "голосовать" рублем. Но Coolray оказался совсем другим.

Как снаружи

Geely еще со времен появления Atlas приучила нас к тому, что с дизайном у компании все в порядке. И вовсе не удивительно, ведь за это направление в компании отвечает большая международная команда известных специалистов под руководством Питера Хорнбери. Он заработал себе имя в Ford и Volvo, и если в последние годы кто-то и упрекает Geely за попытки плагиата, то только из-за некоторых перекличек со шведским концерном. Который, напомним, входит в структуру Geely.

Atlas в свое время тоже хвалили за дизайн - в нем неуловимо сочетается европейское с азиатским, а в итоге кроссовер кажется интересным. Но на фоне Coolray "Атлас" выглядит излишне строгим. У новинки же буквально все кузовные грани говорят о динамичности. Боковая линия благодаря смелому излому практически встречается с линией крыши, делая ее "парящей" в воздухе. В больших арках красиво смотрятся не по-китайски большие колеса.

Спереди у Coolray "повесили" модный галстук-бабочку - за счет сложной формы бампера с двумя встроенными воздуховодами. Причем - не бутафорскими. В них действительно есть прорези для охлаждения колесных дисков! Задиристо смотрится крышка капота, разделенная выштамповкой на пять плосткостей. Решетку радиатора - она сделана уже в новом корпоративном стиле - украсили алой окантовкой, которая призвана подчеркивать спортивный характер кроссовера.

Сзади вычурности меньше, но без интересных решений не обошлось. Отметим, например, 3D-рисунок фонарей, соединенных широкой хромированной планкой, массивный бампер с двумя диффузорами и сразу четыре настоящих патрубка. Это, кстати, уже стало анекдотом: выхлопных труб у Coolray действительно больше, чем цилиндров в двигателе. А еще здесь обращает на себя внимание верхняя часть пятой двери. Для тест-драйва нам предоставили автомобили в максимальной версии Flagship Sport - со спортивным спойлером. Он сделан в виде "антикрыла" и разделен на четыре секции. В других вариациях спойлер тоже имеется, но выглядит проще.

Версия Flagship Sport на фоне остальных смотрится вообще вызывающе. Ну и правильно: если уж называть машину молодежным кроссовером, то нельзя не сделать его слегка дерзким. В данном случае - за счет контрастных цветов кузова и накладок на зеркала "под карбон".

Как внутри

Внутри тоже стильно - а в топовой комплектации так и с претензией. Здесь в Geely не постеснялись не просто ярких акцентов. Дизайнеры предложили всю отделку сделать красного цвета - правда, благородно приглушенного - и даже черные элементы прострочили красной нитью. Экокожа удачно сочетается с декоративными вставками, напоминающими металлические, и настоящим хромом, обрамляющим некоторые зоны. В итоге салон выглядит не просто стильно, но и богато.

Coolray, кстати, начал новую страницу в дизайне интерьеров Geely. Он совсем не похож на Atlas, и понятно почему - дизайнеры явно создавали его с прицелом под активного человека. На центральном тоннеле есть сразу два места для телефона, еще одна площадка обнаруживается под тоннелем, а по его бокам есть "кармашки", где смартфон удобно расположить во время проводной зарядки. Подстаканники, вопреки моде, не закрываются крышкой - и тоже понятно, почему: скорее всего здесь постоянно будет "кофе с собой" или газировка.

Современность салона подчеркивают вынесенный над центральной консолью широкий экран мультимедийной системы и нефиксируемый джойстик коробки передач. На селекторе имеется клавиша электронного стояночного тормоза. Впрочем, она буквально тут же дублируется и традиционной кнопкой. Климатическая система однозонная, с двумя привычными шайбами управления - пользоваться ей за рулем весьма удобно. Что касается мультимедийки, то работает она весьма быстро, а интерфейс не вызывает особых вопросов. Телефон к ней подключается четко, только карту навигатора разверстать на все 10,25 дюйма не получается.

Отметим, что перчаточный ящик открывается с микролифтом, хотя отделки в нем нет никакой. Противосолнечный козырек снабжен подсветкой для зеркал с обеих сторон. А вот очечника в машинах для российского рынка нет - в угоду системе "ЭРА-Глонасс".

В версии Flagship Sport кроссоверы получили сиденья, визуально напоминающие спортивные ковши. На деле, конечно, они "гражданские", но красно-черное оформление комбинированной отделки им явно идет. Мощная боковая поддержка подчеркивает характер автомобиля, а вот поясница у водителя слегка проседает. Кстати, мы с коллегой, несмотря на различия в росте и комплекции, в ходе теста так и не нашли оптимальное положение, которое позволяло бы удобно использовать оба подлокотника. Руль, казалось бы, регулируется во всех положениях, но, когда мы поочередно пытались вытянуть его на себя, выяснялось, что это уже крайнее положение, и "баранку" можно лишь отодвинуть подальше.

Ну и явный эргономический просчет - с левым боковым зеркалом. Его просто нельзя развернуть так, чтобы не видеть в нем половину кузова. Впрочем, есть две хорошие новости. Во-первых, зеркала такие большие, что в них в любом случае прекрасно видно еще две полосы движения. Во-вторых, в Geely обещают решить проблему при сборке следующих партий.

Тесно ли в салоне? Да, особенно на переднем пассажирском сиденье. Сидеть в традиционной мужской позе здесь неудобно. Левая нога бьется в декоративную ручку, по-внедорожному ограждающую тоннель. Выход есть - ноги можно вытянуть, впереди пространства достаточно. То же самое - сзади. Втроем тут усидеть сложно, а вот вдвоем - удобно, откинув центральный подлокотник. Это, кстати, "фишка" платформы BMA, на которой построили Coolray. Места в салоне у него действительно больше, чем у "одноклассников". Правда, только в длину. В ширину же машина в самом деле компактная. И, возвращаясь к особенностям экстерьера, кроссовер выглядит визуально шире, чем он есть на самом деле благодаря хромированному обвесу спереди и сзади.

Как в движении

Впрочем, яркими акцентами и дизайнерскими решениями тех, кто следит за китайских автопромом, уже не удивить. Но Coolray - кажется, первый "китаец" на нашем рынке, который называется "молодежным" не только из-за стильной внешности или смелых форм. На нем вполне можно получить непередаваемые эмоции, когда после зеленого сигнала светофора в зеркале заднего вида ты замечаешь резво удаляющиеся более дорогие машины популярных марок. Уверен, для многих Coolray на дороге станет настоящей "занозой" - не все смогут спокойно пережить такие наглости от китайского компакта с трехцилиндровым турбомотором.

И кстати, в России этот агрегат объемом полтора литра "задушен" до 150 л.с. В Беларуси же, где машины собирают и где другие правила по транспортному налогу, двигатель развивает мощность 177 л.с. И после тест-драйва стало понятно, почему многие белорусские владельцы отмечали на форумах, что в городских режимах не используют режим Sport. Даже с дефорсированным агрегатом в "спорте" автомобиль так резко подается вперед, что подхват ощущается физически. В самом деле от светофора до светофора проще проезжать в режиме Eco. Еще и сэкономить можно на топливе.

Большую роль тут играет, конечно, коробка передач. "Роботы" наши автолюбители не любят со времен первых "фольксвагеновских" DSG, но "китайцы" переходят на них массово и альтернатив на рынке становится все меньше. В Coolray стоит 7-ступенчатый преселектив с двумя сцеплениями "мокрого типа". Якобы собственной разработки - впрочем, Geely обладает таким интернациональным инженерным составом, что все эти сомнения пора отбрасывать. В компании утверждают, что он прошел 350 тысяч километров в ходе контрольных испытаний, тогда как в Европе, США и Японии на проверку отводят 240 тысяч км. И еще одна цифра - время переключения передач у 7DCT - 0,2 секунды. И в самом деле ни заминок, ни "кивков" при переключении скоростей не происходит. В общем, что ни думай о китайских моторе с коробкой, в Coolray они составляют идеальную пару.

А вот подвеске такой эпитет не подойдет. Профиль дороги она отрабатывает, но особого комфорта не дает. Сзади же и вовсе жестковато - сказывается наличие балки. И все бы ничего, но шустрый движок, конечно, не позволит водителю тщательно выбирать скорость и подкатываться к неровностям. А значит проверять подвеску в деле придется регулярно. Какую оценку она получит у потребителей - покажут отзывы.

Ну и нельзя не добавить пару слов о шумоизоляции. В Geely утверждают, что добились ее оптимального уровня, но "двигатель у машины должен слышатся, чтобы было понятно, что это спортивный автомобиль". Пусть так, но не случайно на рынке сразу же появились подкрылки с "шумкой" - спрос на них будет.

Отдельно о "фишках"

Coolray - особенно в топе - напичкан разнообразными опциями и системами помощи водителю. Самыми интересными среди них показались боковая камера и автопарковщик. Первая активируется "поворотником" на скорости до 30 км/ч. На экране мультимедиа появляется изображение пространства слева или справа от автомобиля - чтобы плотнее подъехать к бордюру. Удобно. Однако есть нюанс: важно не забыть, что камера транслирует ситуацию не сзади от машины, а спереди. И маневрируя, особенно на перекрестке перед поворотом, надо все же заглянуть в боковое зеркало и убедиться, что там никто не движется параллельным курсом. Иначе беды не избежать.

Что касается ассистента парковки, то он справляется с задачей не хуже водителя, которому остается только включить опцию и держать нажатой соответствующую кнопку. Во-первых, делает все спокойно и на комфортной скорости. А во-вторых, с завидной педантичностью выруливает вперед-назад до тех пор, пока не встанет четко по линиям разметки или строго по середине между другими машинами.

Кроссовер #Geely Coolray будет самым доступным в России автомобилем с автоматической парковкой! И она - реально работает! Подробности - на обнаруженном в Сети видео. Правый руль пусть не смущает, это отзеркаливание. pic.twitter.com/9RQd1CuoeZ — AutoChina24 (@AutoChina24) February 12, 2020

Что в итоге

Топовый Coolray стоит в районе полутора миллионов рублей, а начинаются цены на машину от 1 289 999 рублей. Дорого? Поверхностное сравнение с Creta, Seltos и Karoq показывает, что "китаец" за сопоставимые деньги "упакован" лучше конкурентов. Однако часть потребителей, понятно, воздержится от экспериментов в этой ценовой категории и предпочтет машину проверенной марки. Кому-то покажется сомнительным отсутствие катафорезной грунтовки при сборке машины. Другим вообще не нужны кроссоверы без полного привода. А кто-то до сих пор просто не рассматривает китайские автомобили. Последним, пожалуй, стоит превозмочь собственную брезгливость и прокатиться на Coolray. Даже короткий тест-драйв способен повлиять на мировоззрение.

И позволим себе прогноз. В этом году, учитывая различные факторы, влияющие на авторынок, проявить себя новинке будет все-таки сложно. Но если "Кулрей", как обещают в Беларуси, встанет на местный конвейер, а Geely оперативно отреагирует на первые жалобы клиентов и добавит в линейку еще одну-две доступных комплектации (речь об этом уже идет), то в следующем году модель наверняка сможет опередить по продажам старший Atlas. А раз так - то она поборется и за статус самой популярной китайской машины в России. Учитывая скромную долю "китайцев" на рынке и общее отношение к ним потребителей, это уже будет серьезный успех. И Coolray на него вполне способен.