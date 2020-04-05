Почему казахстанцы и белорусы перестали покупать автомобили в России

Обвал рубля, случившийся в марте, не вызвал наплыва покупателей из Казахстана и Беларуси в дилерские центры нашей страны. Как оказалось, это объясняется не только закрытием границ в условиях карантина из-за коронавируса.

Выгода не очевидна

Падение рубля, которое наблюдается на протяжении последнего месяца, заметно подстегнуло спрос на авторынке среди россиян, желающих купить новую машину до повышения цен. В отличие от похожей ситуации в декабре 2014 года, на этот раз им не приходится соревноваться с жителями соседних Казахстана и Беларуси, которые тогда массово хлынули в российские автосалоны. Дело в том, что из-за разницы валютных курсов купить новую машину в России для них было намного выгоднее, чем у себя на родине. К тому же в те времена многие хранили сбережения в долларах, отчего покупка автомобиля у нас становилась еще более привлекательной.

Напомним, только в первом квартале 2015-го граждане Казахстана и Беларуси приобрели в нашей стране порядка 40 тыс. новых автомобилей. Таким образом, в соседние республики уехал каждый десятый автомобиль, проданный российскими автодилерами. А в конце 2014-го, когда из-за обвала рубля разница цен на машины в России и этих странах достигала порой несколько тысяч долларов, чуть ли не каждый третий посетитель российских автосалонов был гостем из Казахстана и Беларуси.

Однако нынешнее падение цен на нефть в равной степени затронуло не только российский рубль, но и валюты соседних республик. В результате для их граждан выгода от покупки автомобиля в нашей стране оказалась неочевидна. Кроме того, и сбережений у них стало гораздо меньше, о чем говорит высокая доля кредитных продаж на авторынках Казахстана и Беларуси.

Как отмечает директор департамента по работе с ключевыми клиентами ГК "АвтоСпецЦентр" Александр Захаров, в 2014 году курс доллара вырос на 50% по отношению к рублю, сейчас на 25%. При этом ситуация затронула не только российскую экономику, но и другие страны. Кроме того, автопроизводители, имеющие опыт кризиса 2014-2015 годов, внесли определенные ограничения в дилерские соглашения и политику ценообразования. В связи с этим доля покупателей из Казахстана и Беларуси минимальна.

"Кризис 2014-2015 годов и нынешняя ситуация - это совсем разные примеры. Тот кризис произошел немного в другом формате, у людей при резком скачке доллара были финансовые накопления с хорошей доходностью. Плюс в 2014 году при скачке валюты получилась очень заметная разница валютных курсов между Россией и соседними республиками. Сейчас разница в курсе валют минимальна, поэтому для покупателей из Беларуси и Казахстана нет особого смысла ехать в Россию за покупкой автомобиля, у них схожая ситуация", - констатирует операционный директор АГ "Авилон" Алексей Гуляев.

Дилеры привлекают кредитами

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Кроме того, с тех пор изменилась таможенно-тарифная политика в странах Таможенного союза. Например, в Беларуси указом президента установлена 50%-ная скидка на таможенную пошлину при ввозе гражданином, являющимся членом многодетной семьи или инвалидом, в результате сегодня ширится канал поставки автомобилей с пробегом из Америки и Европы.

По словам председателя правления Белорусской автомобильной ассоциации Сергея Михневича, разница в ценах с Россией по автомобилям бюджетного класса незначительна и с учетом накладных расходов и утилизационного сбора сведена на нет. По некоторым премиальным брендам она есть, но ситуативная и не имеет системного характера. К тому же белорусские дилеры обеспечили приемлемые цены и финпрограммы, определившие выбор клиентов в их пользу.

"Также в нынешней ситуации нет экономических перспектив в закупке автомобилей физлицами Республики Беларусь в России с последующей перепродажей на белорусском рынке. Этому, в частности, препятствует тот факт, что около 60% продаж новых автомобилей в Беларуси продается через выгодные условия финансирования, чего не могут предложить в большинстве своем перегонщики. Автомобили с пробегом в России наши граждане побаиваются покупать из-за мошенничества, проблем залоговых автомобилей и пр.", - рассказал Сергей Михневич.

Граница на замке

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Что касается Казахстана, в 2016 году там изменилась таможенно-тарифная политика государства, которая стимулирует потребителей приобретать автомобили внутри страны. Гораздо более привлекательна покупка у официального дилера, в особенности это касается тех автомобилей, которые произведены в Казахстане из российских комплектующих - в таких случаях для покупателя минимальны риски повышения цен. В первую очередь, повышение цен затрагивает автомобили по долларовым контрактам. В результате существенно сократилась доля серого импорта, которая, по данным Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана "КазАвтоПром", с 2016 года находится на уровне 7-10% от рынка.

Как говорит директор по стратегическому планированию "КазАвтоПрома" Артур Мискарян, цены на новые машины в Казахстане и России в целом сопоставимы. Автомобили некоторых брендов, имеющих высокую локализацию в России, могут быть более доступны. Это объясняется тем, что объемы российского рынка существенно превышают объемы казахстанского и соответственно, в таких условиях более рентабельно производство автокомпонентов. В то же время с 2017 года на казахстанском рынке происходит восстановительный рост, что повышает его привлекательность для новых брендов.

"Еще один фактор, который вкупе с таможенно-тарифной политикой делает покупку автомобиля в России малопривлекательной, - значительная доля продаж автомобилей осуществляется с привлечением кредита, что также осложняет серый импорт", - отмечает Артур Мискарян.

Как бы то ни было, из-за пандемии коронавируса границы России закрыты для въезда иностранных граждан, в том числе из Казахстана и Беларуси, поэтому приезд покупателей из этих республик стал попросту невозможен. Таким образом, в отличие от событий пятилетней давности, "соседский шопинг" на этот раз не повлияет ни на наличие машин у российских дилеров, ни на рост цен. Однако участники рынка предупреждают, что вследствие обвала рубля автомобили в любом случае начнут дорожать уже в апреле-мае. А из-за остановки производства на автозаводах в условиях карантина в перспективе возможен дефицит наиболее популярных моделей.