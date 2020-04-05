Президент Чехии: Пандемия показала неспособность ЕС действовать сообща

"Пандемия показала неспособность Евросоюза к координационным действиям", - отметил он. Также Земан считает, что нынешняя волна заболевания "совершенно точно ослабит Евросоюз".

"Евросоюз, к сожалению, дал сбой. У него нет, например, никакого плана борьбы с пандемией. Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники", - сказал президент.

При этом, отметил Земан, входящие в состав ЕС государства проявили себя эффективно, приняв решительные меры и введя жесткие запреты.

В самой Чехии режим чрезвычайной ситуации действует с 12 марта, общенациональный карантин - с 16 марта. Жителей призывают не покидать дома без настоятельной необходимости, а передвижение по улицам жестко контролируется.

На настоящий момент в Чехии зафиксировано 4 475 случаев коронавируса, скончались 62 человека, выздоровели 78.