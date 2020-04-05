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05.04.2020 13:53
Рубрика: В мире

Президент Чехии: Пандемия показала неспособность ЕС действовать сообща

Текст: Константин Волков
Пандемия коронавируса показала, что Евросоюз неспособен координировать действия своих членов. Об этом заявил в интервью телеканалу пражской газеты Blesk президент Чехии Милош Земан.

"Пандемия показала неспособность Евросоюза к координационным действиям", - отметил он. Также Земан считает, что нынешняя волна заболевания "совершенно точно ослабит Евросоюз".

Фото: Gettyimages
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"Евросоюз, к сожалению, дал сбой. У него нет, например, никакого плана борьбы с пандемией. Его нужно создать. Во главе Евросоюза не могут стоять посредственные чиновники", - сказал президент.

При этом, отметил Земан, входящие в состав ЕС государства проявили себя эффективно, приняв решительные меры и введя жесткие запреты.

В самой Чехии режим чрезвычайной ситуации действует с 12 марта, общенациональный карантин - с 16 марта. Жителей призывают не покидать дома без настоятельной необходимости, а передвижение по улицам жестко контролируется.

На настоящий момент в Чехии зафиксировано 4 475 случаев коронавируса, скончались 62 человека, выздоровели 78.

В мире Европа Чехия Международные организации Европейский союз Распространение коронавируса COVID-19

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