Арестован подозреваемый в убийстве пяти человек в Рязанской области

Подозреваемый в убийстве пяти человек под Рязанью арестован, сообщает Следственный комитет РФ.

"В ходе допроса мужчина показал, что он действительно произвел выстрелы в людей, однако объяснил это якобы необходимой обороной", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте СК.

На месте происшествия следователи обнаружили орудие преступления. В настоящее время подозреваемый помещен под стражу по решению суда.

Напомним, вечером 4 апреля в Елатьме Касимовского района возле подъезда одного из домов прозвучали выстрелы. Житель этого дома со своего балкона сделал замечание компании молодых людей, которые, по его мнению, слишком громко разговаривали. В результате произошел конфликт. Тогда недовольный мужчина взял охотничье ружье, спустился вниз и застрелил пятерых человек.