Стали известны подробности массового убийства в Рязанской области

Новости

В Крыму оштрафуют 87 нарушителей режима самоизоляции 11:45
Авиасообщение между Республикой Алтай и Москвой приостановлено 11:18
Столичные парки подготовили обширные онлайн-программы 11:10
В Пермском крае пьяная женщина разбила окна в прокуратуре 11:08
Почти 200 тысяч человек попали под наблюдение врачей из-за COVID-19 10:59
Оперштаб опровергает заражение коронавирусом сотрудников мэрии 10:59
В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы 10:53
В Подмосковье назвали предприятия, которым можно работать в апреле 10:45
Пожар в Свердловской области унес жизни троих детей 10:35
В Республике Крым выявлено два семейных заражения COVID-19 10:31
Почему казахстанцы и белорусы перестали покупать автомобили в России 10:31
В Челябинской области увеличилось число заражений COVID-19 10:30
Правительство выделило 352 млн рублей на жилье ветеранам войны 10:20
НАСА объяснило, как астронавты будут работать на Луне 09:52
У 13 вернувшихся в КНР через Владивосток людей нашли коронавирус 09:35
Работники супермаркетов Бельгии объявили забастовку из-за короновируса 09:31
В Петербурге арестовали экс-директора "Метростроя" 08:45
В Москве воздух прогреется до +6 08:42
Эксперт: Зеленский находится в панике, потеряв имидж хорошего парня 08:30
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус 08:18
В Приморье спасли людей, заблудившихся у озера Ханка в метель 08:10
В Гидрометцентре рассказали о потеплении до 19 градусов 08:00
В Биробиджане подъезд дома изолировали из-за жильца с COVID-19 07:50
Хабаровский край попросил открыть небо для застрявших в Корее туристов 07:35
Врач рассказал о влиянии карантина на здоровье пожилых людей 07:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Как снизить риск заразиться коронавирусом, если необходимо выйти из квартиры
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Обучение на дому: 10 важных советов родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
05.04.2020 11:20
Рубрика: Происшествия

Стали известны подробности массового убийства в Рязанской области

Текст: Михаил Фалалеев
Жуткую трагедию в Рязанской области, когда мужчина расстрелял пятерых человек, можно было бы недопустить, считают эксперты.

Напомним, вечером 4 апреля в поселке Елатьме Касимовского района возле подъезда трехэтажного дома прозвучали выстрелы. Житель этого дома со своего балкона сделал замечание компании молодых людей, которые, по его мнению, слишком громко разговаривали. Молодые люди не вняли, произошла словесная перепалка. Тогда недовольный мужчина взял охотничье ружье и спустился в подъезд. Итог: убиты трое молодых людей и женщина. Самой старшей жертве было 31 год, самой младшей - 22.

Стрелок попытался скрыться, но его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", дело ведет Следственное управление СКР по Рязанской области.

Уже известно, что ружье было зарегистрировано, как положено. Выяснили и личность убийцы - 32-летний Антон Франчиков.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах предполагают, что трагедию можно было бы недопустить самым простым способом - не выдавать разрешение гражданину Франчикову на оружие. По предварительным данным, этот человек страдает психическим расстройством. Да и соседи отзываются о нем плохо, называют его "ненормальным". В принципе, он по определению не может быть обладателем любого огнестрельного ствола.

И вот тут начинаются чудеса. Вдруг выясняется, что он сам работал в психоневрологическом диспансере. Становится понятно, откуда у него справка о собственной вменяемости. В общем, следствию есть над чем поработать. В частности, выяснить, какой врач подписал и скрепил своей печатью эту справку.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Кстати, эксперты предполагают, что убийца, приобретая оружие, вовсе не собирался охотиться. Подавляющее большинство охотников, все же, предпочитают двустволки. У Франчикова была одностволка с гладким стволом. Следствие пока не называет тип оружия, но судя по темпу стрельбы, это было многозарядное ружье, что-то типа "Сайги" или МЦ. Из однозарядки он сразу пятерых убить просто бы не успел - долго перезаряжать после каждого выстрела. Двоих - семейную пару - он застрелил прямо в подъезде, причем женщине попал в голову. Остальных убил на улице.

Уже понятно, что никакой самообороной это не было - никто в квартиру убийцы не ломился, стрельба велась далеко за пределами его жилища. Да и сам повод для конфликта очень неубедителен - люди громко говорили, когда на часах было около 22.00, причем в выходной день - в субботу.

Происшествия Преступления Криминал

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19
Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Глава Минэкономразвития призвал бизнес "не впадать в психоз"
Число погибших при взрыве в Подмосковье достигло трех
Врач рассказал о влиянии карантина на здоровье пожилых людей
Мошенники придумали схему обмана по возврату авиабилетов
Пустующие из-за карантина дачи защитит вневедомственная охрана