Стали известны подробности массового убийства в Рязанской области

Напомним, вечером 4 апреля в поселке Елатьме Касимовского района возле подъезда трехэтажного дома прозвучали выстрелы. Житель этого дома со своего балкона сделал замечание компании молодых людей, которые, по его мнению, слишком громко разговаривали. Молодые люди не вняли, произошла словесная перепалка. Тогда недовольный мужчина взял охотничье ружье и спустился в подъезд. Итог: убиты трое молодых людей и женщина. Самой старшей жертве было 31 год, самой младшей - 22.

Стрелок попытался скрыться, но его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", дело ведет Следственное управление СКР по Рязанской области.

Уже известно, что ружье было зарегистрировано, как положено. Выяснили и личность убийцы - 32-летний Антон Франчиков.

Собеседники корреспондента "РГ" в спецслужбах и правоохранительных органах предполагают, что трагедию можно было бы недопустить самым простым способом - не выдавать разрешение гражданину Франчикову на оружие. По предварительным данным, этот человек страдает психическим расстройством. Да и соседи отзываются о нем плохо, называют его "ненормальным". В принципе, он по определению не может быть обладателем любого огнестрельного ствола.

И вот тут начинаются чудеса. Вдруг выясняется, что он сам работал в психоневрологическом диспансере. Становится понятно, откуда у него справка о собственной вменяемости. В общем, следствию есть над чем поработать. В частности, выяснить, какой врач подписал и скрепил своей печатью эту справку.

Кстати, эксперты предполагают, что убийца, приобретая оружие, вовсе не собирался охотиться. Подавляющее большинство охотников, все же, предпочитают двустволки. У Франчикова была одностволка с гладким стволом. Следствие пока не называет тип оружия, но судя по темпу стрельбы, это было многозарядное ружье, что-то типа "Сайги" или МЦ. Из однозарядки он сразу пятерых убить просто бы не успел - долго перезаряжать после каждого выстрела. Двоих - семейную пару - он застрелил прямо в подъезде, причем женщине попал в голову. Остальных убил на улице.

Уже понятно, что никакой самообороной это не было - никто в квартиру убийцы не ломился, стрельба велась далеко за пределами его жилища. Да и сам повод для конфликта очень неубедителен - люди громко говорили, когда на часах было около 22.00, причем в выходной день - в субботу.