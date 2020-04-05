Главврач больницы в Коммунарке рассказал о возрасте больных COVID-19

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что его удивил возраст инфицированных коронавирусом пациентов, находящихся сейчас в медучреждении.

Когда был набрал первый пул больных, и медики начали анализировать, то у них "челюсть упала", - рассказ Проценко в интервью телеканалу RT. Пациенты оказались гораздо моложе, чем предполагали врачи, исходя из мировой статистики.

В Минздраве уже отмечали, что с возрастом увеличивается риск перенести COVID-19 в более тяжелой форме. За последние сутки в Москве коронавирус диагностировали у 210 человек в возрасте от 18 до 45 лет, у 143 - от 46 до 65 лет и у 67 пациентов старше 65 лет. Также заболели 14 детей.

Ранее врач-вирусолог Евгения Селькова объяснила, с чем может быть связано увеличение числа больных COVID-19 в возрасте от 18 до 40 лет. По словам специалиста, число инфицированных молодых растет, поскольку на коронавирус сейчас проверяют всех, кто контактировал с потенциальным переносчиком. Кроме того, представители старшего поколения бережнее относятся к своему здоровью и стараются реже покидать квартиры. Молодые же не всегда соблюдают рекомендации. Играет свою роль и образ жизни, а также наличие вредных привычек.