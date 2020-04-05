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05.04.2020 21:06
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Как столичные власти помогут бизнесу во время самоизоляции

Текст: Александр Мелешенко
Несмотря на режим самоизоляции, экономическая жизнь в Москве не остановилась - предприниматели ищут и находят новые форматы работы, а город снижает для них налоговую нагрузку, освобождает от платежей за аренду, назначает субсидии и рассказывает, что можно сделать сегодня, чтобы не закрыться после пандемии.

По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в городе на этой неделе вышли на работу около 3 млн человек и еще столько же трудились удаленно. "Предприятия переходят на новый дистанционный формат работы по оказанию услуг, - отмечает заммэра. - Например, фитнес-центры сдают тренажеры в аренду, салоны красоты доставляют необходимые средства с видеоинструкциями по их применению. Другая позитивная тенденция - взаимопомощь. Бизнес ищет способы кооперации в сложившихся непростых условиях, и наша задача - поддержать подобные инициативы".

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Одна из главных мер поддержки - помощь с оплатой аренды. Около 11 тысяч компаний, которые приостановили работу из-за карантина, арендуют помещения и землю у города. Власти позволят им не платить за аренду до конца июня. Помогут также собственникам и арендаторам коммерческой недвижимости. "По сути, мы делим с ними нагрузку по оплате аренды ровно пополам. Правительство Москвы готово направить на эти цели более 8 млрд рублей в квартал", - пояснил Ефимов.

Оказывают бизнесу и консультативную помощь. ГБУ "Малый бизнес Москвы", к примеру, с 23 марта все активности перевело в электронный формат. Раньше лекции и мастер-классы для предпринимателей проходили в филиалах учреждения и собирали сотни человек, а теперь слушателей зовут на бесплатные онлайн-вебинары. Все темы антикризисные - эксперты в прямом эфире дают рекомендации, как продвигать свои товары и услуги в соцсетях, как выстроить удаленную работу с сотрудниками и т.д. К примеру, о том, как сохранить предприятие несмотря на кризис, в понедельник расскажет основатель компании по масштабированию бизнесов Алена Кришевич. Она уверена, что остаться на плаву смогут те, кто научится работать с компаниями, которые в меньшей степени пострадали от пандемии - это госсектор, онлайн-сервисы, франчайзинговые сети и другие.

"Посмотрите, какие товары и услуги вы можете предложить тем компаниям, чьи продукты - самые востребованные на рынке сейчас, - советует она в разговоре с "РГ". - А, чтобы открыться после экономической заморозки и сразу не обанкротиться - делайте бизнес по франчайзинговой модели с теми брендами, которые выживут в период пандемии, но заранее обучитесь тому, как их правильно выбирать, оценивать, вести переговоры и запускать".

Фото: Егор Просвирников
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Растет популярность и "Онлайн-академии МБМ", участниками которой стали уже более 17 тысяч человек. На ее платформе сосредоточено 158 видеоуроков о нюансах предпринимательства, а также курсы, обучающие модули, домашние задания и многое другое. "Система обучения помогает развиваться в предпринимательском деле с абсолютно разным уровнем бизнес-компетенций, - уверяет глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. - Слушателям спецпроекта доступны как базовые знания о продажах, анализе рынка, маркетинге, менеджменте и личной эффективности, так и "продвинутый" уровень подготовки в бизнес-сфере".

На сайте академии простая и понятная навигация - программу можно выбрать по уровню ваших навыков, а уроки и тренинги доступны как по порядку, так и при выборе вручную. Подавляющее большинство спикеров - практики, действующие бизнесмены с миллионными капиталами, консультанты, специалисты по налогообложению, бухгалтерии и другим важным для бизнеса вопросам.

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