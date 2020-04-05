СК опубликовал видео с места расстрела пяти человек под Рязанью

Следственный комитет России опубликовал видео работы своих сотрудников на месте убийства пяти человек в рязанском поселке Елатьма.

Напомним, вечером 4 апреля 31-летний мужчина с балкона своей квартиры сделал замечание компании молодежи, громко разговаривавшей под его окнами. Юнцы ответили, завязалась перепалка. Затем мужчина взял охотничье ружье, вышел в подъезд и расстрелял оппонентов. Четверо молодых людей и женщина погибли на месте.

- Стрелявший задержан, с ним проводятся следственные действия. При помощи родственников установлены личности всех погибших, - рассказала представитель управления СКР по Рязанской области Анжелика Евдокимова.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). В ходе обыска в квартире подозреваемого изъято орудие преступления. Следователями запрошены характеристики на хозяина ружья, допрашиваются свидетели.