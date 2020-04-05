Причиной пожара в палатке в Вороновском стало возгорание бытового прибора

Пожар в бытовом городке на стройке инфекционной больницы в новой Москве стало неосторожное обращение с бытовыми приборами, сообщают источники в экстренных службах столицы.

Также подтверждена информация о гибели одного из рабочих. Детали происшествия уточняются. Известно, что на саму стройку огонь не перешел, пострадали только палатки в бытовом городке.

Напомним, что строительство больницы из быстровозводимых материалов близко к завершению. В ней будет 500 мест, в том числе 250 реанимационных. Больница рассчитана на прием пациентов с коронавирусом.