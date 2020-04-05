Трагедия произошла около 22.00 в поселке Елатьма Касимовского района. По версии следствия, компания молодых людей собралась около одного из трехэтажных домов. Четверо парней и девушка громко разговаривали. На балкон вышел 32-летний мужчина, под окнами которого они расшумелись, и сделал замечание.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, вроде бы шум за окном разбудил малыша, что и вызвало возмущение отца. В ответ компания не успокоилась, возник словесный конфликт, после чего мужчина взял ружье и вышел из квартиры.

Троих человек он застрелил в подъезде, куда они успели зайти. Еще двоих - на улице. От полученных травм все скончались на месте. Погибшие - четверо парней и девушка. Все жители поселка Елатьма, возраст от 22 до 31 года. Местные СМИ пишут, что среди погибших была пара молодоженов, у кого-то остался ребенок.

О "стрелке" известно, что у него вполне благополучная семья. По данным следствия, одноствольное охотничье ружье у него официально зарегистрировано. Стрелявшего задержали, возбуждено уголовное дело.

Между тем в воскресенье в Тульской области был задержан мужчина, открывший стрельбу по двум охотникам, находившимся неподалеку. А потом и по полицейским, приехавшим усмирять "стрелка". Обошлось без пострадавших.