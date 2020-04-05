В Туле возбуждено дело о стрельбе в полицейских

В Тульской области следователями СУ СКР по региону возбуждено уголовное дело об угрозе насилия в отношении представителя власти. С фигурантом, стрелявшим в полицейских, проводятся следственные действия, сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло в одной из деревень Веневского района. Там был задержан мужчина, открывший стрельбу по двум охотникам, находившимся неподалеку, а потом и по полицейским, приехавшим на вызов. Как рассказал "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по региону Андрей Ярцев, задержанный - 64-летний ранее судимый местный житель. Стрельбу он открыл, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Сделав несколько выстрелов в сторону полицейских, он закрылся в своем доме и "продолжил агрессивные действия во время переговоров с сотрудниками полиции". Полицейские оцепили дом "стрелка" и эвакуировали соседей. Затем при силовой поддержке Росгвардии убедили мужчину сдаться. Пострадавших нет.

Следственным отделом по городу Новомосковск регионального СУ СК возбуждено уголовное дело по статье "Угроза применения насилия в отношении представителя власти".