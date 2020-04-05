Хабаровский край попросил открыть небо для застрявших в Корее туристов

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо мэру Москвы Сергею Собянину, который является руководителем рабочей группы по борьбе с коронавирусом в Госсовете. Он попросил открыть небо для вывоза дальневосточников, которые застряли в транзитной зоне в Южной Корее.

"По последним данным, это 128 человек с Сахалина, Приморья, Хабаровского края, Бурятии и других регионов Дальнего Востока. Есть дети. Все оказались в такой ситуации из-за закрытия границ", - сообщает пресс-служба краевого правительства.

Сергей Фургал отметил, что одна из авиакомпаний уже готовит три борта для туристов. В планах - совершить по одному рейсу в Сахалинскую область, Приморский и Хабаровский края.

По прилету туристов ожидает двухнедельный карантин.

Напомним, в Хабаровском крае подтверждено уже 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а в целом по России зарегистрирован 4731 случай.