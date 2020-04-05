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05.04.2020 07:50
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Биробиджане подъезд дома изолировали из-за жильца с COVID-19

Текст: Юлия Гарднер

В Биробиджане подъезд пятиэтажного дома по улице Калинина изолировали из-за жильца, у которого предварительно выявили коронавирусную инфекцию. Это девушка, посещавшая Москву и Санкт-Петербург, результаты ее теста оказались условно положительными.

В Хабаровском крае подтвержден еще один случай заражения COVID-19

"Сейчас она находится в госпитале на базе областной инфекционной больницы. Окончательный диагноз поставит новосибирская лаборатория "Вектор", - приводит пресс-служба правительства области слова главы регионального Роспотребнадзора Павла Копылова.

Все жильцы подъезда обязаны оставаться в своих квартирах.

Сейчас в ЕАО официально подтверждены три случая заражения COVID-19. Это семья, проживающая в поселке Амурзет. Еще у четырех местных жителей - подозрение на инфекцию.

Справка "РГ"

В России, согласно информации сайта стопкоронавирус.рф зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 43 заболевших скончались. Всего же заразились 1,1 миллиона человек по всему миру.

Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО Биробиджан Распространение коронавируса COVID-19

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