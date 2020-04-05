В Биробиджане подъезд дома изолировали из-за жильца с COVID-19

В Биробиджане подъезд пятиэтажного дома по улице Калинина изолировали из-за жильца, у которого предварительно выявили коронавирусную инфекцию. Это девушка, посещавшая Москву и Санкт-Петербург, результаты ее теста оказались условно положительными.

"Сейчас она находится в госпитале на базе областной инфекционной больницы. Окончательный диагноз поставит новосибирская лаборатория "Вектор", - приводит пресс-служба правительства области слова главы регионального Роспотребнадзора Павла Копылова.

Все жильцы подъезда обязаны оставаться в своих квартирах.

Сейчас в ЕАО официально подтверждены три случая заражения COVID-19. Это семья, проживающая в поселке Амурзет. Еще у четырех местных жителей - подозрение на инфекцию.

Справка "РГ"

В России, согласно информации сайта стопкоронавирус.рф зарегистрирован 4731 случай заболевания коронавирусной инфекцией, 43 заболевших скончались. Всего же заразились 1,1 миллиона человек по всему миру.