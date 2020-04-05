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05.04.2020 07:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Нижегородцам разрешили ездить на дачу во время режима самоизоляции

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: Владимир Песня/РИА Новости Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Фото: Владимир Песня/РИА Новости

В Нижегородской области расширен перечень ситуаций, когда можно выходить из дома в период самоизоляции. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин.

В список дополнительных возможностей попали поездки на личном авто или на такси на дачу и обратно, поездки к родственникам, которым запрещено на период самоизоляции покидать место жительства (в частности, пожилые члены семьи), а также визиты в организации, деятельность которых не приостановлена (например, ветеринарные клиники).

Фото: Мария Волкова/РГ
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На дачу можно ездить на своей машине вместе с членами семьи, которые проживают все вместе. Воспользоваться такси получится лишь в том случае, если его водитель имеет средства индивидуальной защиты.

- Отсутствие полного перечня ситуаций, на которые не распространяется принцип полной самоизоляции, дезориентирует граждан. Много вопросов было по помощи пожилым родственникам или поездкам на дачу. Считаю правильным, что эти ситуации теперь прописаны в Указе. Вместе с этим самоизоляция остается единственным действенным способом, позволяющим остановить распространение коронавируса. Если нарушения приведут к массовым заражениям, это может стать поводом для введения куда более строгих ограничений, - предупредил глава региона.

Ранее в своем Instagram Глеб Никитин обозначил возможность послабления режима самоизоляции для предприятий с завтрашнего дня. "ЧП или ЧС. И то и другое - это окончательно убить экономику. Я надеюсь, что мы все вместе выкарабкаемся. Поэтому с понедельника будут послабления для предприятий. Если зараза будет наступать, придётся опять закручивать гайки. Поэтому помогите! Даже при выходе на работу соблюдайте режим самоизоляции и дистанции" - написал он.

Напомним, режим самоизоляции в Нижегородской области действует с 30 марта. Для контроля его соблюдения в регионе ввели QR-коды: это один из возможных вариантов, предлагаемых на выбор гражданам.

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