Историка Олега Соколова этапировали в Петербург

Экс-доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки, этапирован в Петербург. В 11.00 его привезли в СИЗО "Кресты". Об этом сообщил адвокат Соколова Олег Почуев.

На 9 апреля в Октябрьском районном суде Петербурга назначено первое заседание, где будет рассматриваться по существу дело Соколова.

Адвокат полагает, что сам Соколов в зале может и не присутствовать, а следить за процессом по видеосвязи из СИЗО.

Ранее Соколов находился в московском изоляторе "Бутырка". Его временно перевели в Москву из-за того, что расследование велось в столице, кроме того, в Москве же проходила психиатрическая экспертиза. Она, кстати, показала, что Соколов вменяем и вполне осознавал, что делает.

Напомним, историка Олега Соколова обвиняют в том, что он расстрелял, а затем расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Сам бывший доцент признал свою вину и объяснил преступление личными мотивами.

В Генпрокуратуре назвали данное преступление бытовым и совершенным на почве ревности.