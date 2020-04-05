Симферополю хватит воды до середины лета

Запасов воды в трех водохранилищах Симферополя даже при условии полного отсутствия осадков хватит на три с половиной месяца. Об этом сообщил журналистам глава РК Сергей Аксенов.

В Симферопольском водохранилище - сейчас 11 миллионов кубометров воды, в Партизанском - 11,4 миллиона кубометров, Аянском - три миллиона кубометров. Для сравнения, в начале февраля 2020 эти же водоемы были наполнены на 11,9, 11,6 и 1,2 миллиона кубов соответственно. Незначительные притоки воды в эти водохранилища продолжаются и сегодня.

По состоянию на 3 апреля суммарный запас воды в крымских водохранилищах естественного стока составляет 113,7 миллионов кубометров, что на 96,8 миллионов кубометров меньше, чем в прошлом году.

- По данным многолетних наблюдений хорошая наполняемость водохранилищ приходится на май-июнь. Мы и сегодня пользуемся водными запасами, полученными за счет осадков июня прошлого года, - отметил Сергей Аксенов.

Он не исключил в случае необходимости введение подачи воды по графику. Но сейчас, во время действия режима повышенной готовности, отключений или ограничений водоснабжения и водоотведения населению и юрлицам нет.

Предприятие ГУП РК "Вода Крыма" разработало план первоочередных мероприятий для перераспределения водного ресурса в условиях дефицита воды в Симферополе. Его сотрудники продолжают выявлять и устранять прорывы водоводов. С начала текущего года на обслуживаемой Симферопольским филиалом территории выявлено 26 утечек, потери из-за которых составляли свыше тысячи кубометров воды в сутки.

Как сообщалось ранее, на полуострове март не оправдал надежды гидрологов на пополнение запасов водохранилищ. В бассейны большинства рек выпало около 20 процентов от ожидаемой нормы осадков.