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05.04.2020 12:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Крыму с 6 апреля школьники начнут учиться дистанционно

Текст: Юлия Суконкина
В школах Республики Крым образовательный процесс восстановится с 6 апреля в дистанционном режиме. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик.

- У обучающихся после каникул восстанавливается образовательный процесс, дистанционный, с применением информационных технологий. Учителя находятся в удаленном доступе и дают четкий алгоритм действий для своих учеников. На сайтах школ разместят расписание занятий, - рассказала Лаврик.

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100 процентов школ в Крыму подключены к интернету. Но у части детей - это 7,8 процента от общего числа школьников - нет интернета дома. Такие дети будут заниматься по учебникам и консультироваться с учителями по телефону.

- Для них установят время звонка учителю и получения консультации о работе с материалом, - уточнила министр образования.

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В то же время глава Крыма Сергей Аксенов поручил Мининформу Крыма обеспечить домохозяйства школьников республики интернетом.

- У нас есть понимание, сколько детей не обеспечены интернетом,- рассказал министр внутренней политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев. - Проблема в том, что есть большое количество провайдеров, у каждого свои условия платного подключения. Здесь мы или можем выработать системный подход, или точечно решать проблемные ситуации: провайдеры готовы идти навстречу в части рассрочек и уменьшения цены.

По словам Валентины Лаврик, с 23 марта 107 школ в Крыму находились на дистанционном обучении с применением информационных технологий, так что процесс этот отработан.

Также учащимся с 1-го по 4-й классы и школьникам из числа льготников будут выдавать сухпайки.

- Я попросила бы родителей самим не звонить в школу, чтобы узнать, когда можно получить такой сухпаек. Школа сама даст сигнал, когда можно его забрать, - отметила Лаврик.

Напомним, с 3 по 6 апреля в РК действует режим всеобщей самоизоляции.

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