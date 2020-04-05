"Российская газета" публикует закон, несколько меняющий правила заключения контракта с кадровыми военнослужащими.

Смысл нововведений сводится к тому, что офицеров, прапорщиков и мичманов, поступивших в аспирантуры и адъюнктуры для подготовки докторских и кандидатских диссертаций, обязали после учебы заключать контракт не менее чем на 5 лет службы. А остальным кадровым военным со звездочками на погонах запретили ограничивать свое пребывание в строю 12 месяцами.

При этом нововведения не затронут две категории профессиональных военных.

Речь в первую очередь идет о рядовых сержантах и старшинах контрактной службы. Для них годовой контракт по-прежнему доступен.

Договор с командиром воинской части о 12 месяцах службы также разрешен офицерам, прапорщикам и мичманам, остающимся в строю более предельного возраста пребывания там.