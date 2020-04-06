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6 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 73(8127)

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 80-ФЗ "О внесении изменений в статью 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"

Дата подписания 1 апреля 2020 г.
Опубликован 6 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

ФЗ "О воинской обязанности и военной службе"

Принят Государственной Думой 18 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 5 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; 2001, N 7, ст. 620, 621; 2003, N 46, ст. 4437; 2004, N 18, ст. 1687; 2006, N 19, ст. 2062; N 28, ст. 2974; N 29, ст. 3121, 3122; N 50, ст. 5281; 2007, N 2, ст. 362; 2009, N 7, ст. 769; 2010, N 11, ст. 1167, 1176, 1177; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 26, ст. 3365; 2017, N 1, ст. 53; 2018, N 1, ст. 28; N 32, ст. 5102) следующие изменения:

1) подпункт "а" изложить в следующей редакции:

"а) военнослужащим, являющимся гражданином (за исключением военнослужащего, указанного в подпункте "б" или "в" настоящего пункта):

имеющим воинское звание прапорщика, мичмана или офицера, - на срок три года, пять лет, десять лет или на неопределенный срок (до наступления предельного возраста пребывания на военной службе);

имеющим воинское звание до старшины или главного корабельного старшины включительно, - на срок один год, три года, пять лет, десять лет или на неопределенный срок (до наступления предельного возраста пребывания на военной службе);";

2) абзацы первый и второй подпункта "б" изложить в следующей редакции:

"б) военнослужащим, являющимся гражданином и поступившим (направленным) в:

военную образовательную организацию высшего образования или научную организацию федерального органа исполнительной власти или федерального государственного органа, в которых настоящим Федеральным законом предусмотрена военная служба, для обучения по образовательной программе высшего образования или для подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук, - на период освоения соответствующей образовательной программы или на время подготовки диссертации на соискание ученой степени доктора наук и пять лет военной службы после окончания обучения или завершения срока пребывания в докторантуре;".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин