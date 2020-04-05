Заключенный одной из тверских колоний Бека Шургая проработал руководителем коммерческой фирмы... полтора месяца. О нем в редакцию "РГ" написали его родители. Мужчина, вернувшись из многолетней заграничной командировки, толком даже не успел порадоваться, что быстро нашел хорошую работу, когда ему предложили пост руководителя коммерческой организации. Он фактически и не начал работу, когда его и главного бухгалтера фирмы задержали. Хозяина бизнеса не нашли или сознательно не искали. А директора и бухгалтера обвинили в создании преступного сообщества, дали умопомрачительный срок и отправили за решетку. Точно в таком положении оказались сегодня сотни, если не тысячи коммерсантов.

Ответственность за организацию преступного сообщества и участие в нем появилась в нашем Уголовном кодексе в 1996 году. Причина появления была понятна - надо было что-то делать с расплодившимися организованными преступными группировками. Их главари формально не грабили и никого не убивали. То есть сажать их было невозможно. Думали, что именно эта статья - 210 УК РФ - должна была помочь. Ведь по ней можно было привлекать к ответственности криминальных авторитетов, которые руководили бандами. Статья вышла жесткой - за создание преступного сообщества прописали наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет и штраф до 5 миллионов рублей. За участие в организованном преступном сообществе - от 7 до 10 лет со штрафом до 3 миллионов. А вот если человек присутствовал при собрании организаторов сообщества, то ему были положены такие же сроки, как за создание организации, только со штрафом до миллиона рублей.

Самое суровое наказание прописано занимающим "высшее положение в преступной иерархии". Именно для них предусмотрен срок от 15 лет до пожизненного.

Судить по статье 210 УК РФ другие организации стало возможно после 2009 года. Тогда в УК РФ были внесены изменения в соответствии с Конвенцией против транснациональной организованной преступности, которую приняли в Нью-Йорке в 2000 году. С этого времени главной отличительной чертой организованных преступных сообществ стала не "сплоченность", как это было до этого, а "структурированность".

Бизнес под эту поправку попадал очень хорошо. Любую организацию предпринимательской структуры реально стало "уложить" в это определение. Уголовные дела на бизнесменов с этого момента стали множиться с невиданной скоростью. Надо было срочно что-то делать.

Глава государства предложил важнейшие поправки. Теперь в законе сказано, что под действие этой статьи не подпадают учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники юридических лиц или их структурных подразделений только в силу организационно-штатной структуры организации и "совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением предпринимательской или иной экономической деятельности".

Исключение - есть. Это случаи, когда коммерческая организация или ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Компетентно

Сергей Ахундзянов, председатель президиума Московской коллегии адвокатов:

- Новый закон ограничивает применение статьи 210 Уголовного кодекса. В законе конкретно указано, что для привлечения учредителе, участников, руководителей, членов органов управления и работников организации необходимо доказать, что она была заведомо создана для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

А доказать такое сложно, если предприятие надлежащим образом создано, зарегистрировано, поставлено на учет, имеет необходимые лицензии и свидетельства для деятельности, на протяжении длительного времени выполняет свои обязательства по налогам и сборам, перед партнерами, клиентами, перед работниками по зарплате, не допускает нарушения законодательства и ведомственных нормативных актов.

Алексей Куприянов, почетный адвокат России:

- В последние годы борьба с организованной преступностью как опаснейшим проявлением криминала во многом превратилась в борьбу с преступлениями "белых воротничков" в сфере экономики. В то время как статья 210 УК задумывалась 20 лет назад исключительно для привлечения к уголовной ответственности профессиональных криминальных элементов.

Беда оказалась в том, что описание в статье 210 УК разветвленной преступной организации точно совпадало со структурой любого юридического лица. У мафии есть руководители, и у акционерного общества - они есть, у мафии - структура, в которой у каждого подразделения свои задачи, есть охрана, есть бухгалтерия и у АО - структура, где и охрана, и бухгалтерия. Удобно. Зачем идти в бандитские притоны, когда можно усмотреть "мафию" на ближайшем оптовом складе.

Злоупотребления статьей 210 УК РФ начались после перевода рассмотрения процессов по этой статье из судов субъектов федерации, которые до поры ставили полный запрет на ее необоснованное вменение, на уровень районного суда. И вот теперь президент поставил предел этому ненормальному положению. Несправедливо приговаривать расхитителей имущества к срокам большим, чем за двойное умышленное убийство. Есть и еще один большой плюс от нового закона. Правоохранительным органам придется активизировать пресечение деятельности настоящих мафиози. Поскольку приукрасить статистику за счет "белых воротничков" больше не удастся.

Новый закон согласно ст. 10 УК РФ имеет обратную силу и распространяется на всех осужденных, имеющих признаки описанных в нем "специальных субъектов". В самое ближайшее время все приговоры, вынесенные руководителям, бухгалтерам и прочим работникам любых юридических лиц, кроме созданных специально для совершения преступлений, должны быть пересмотрены. Для этого осужденный должен подать в суд по месту отбывания наказания ходатайство о приведении своего приговора в соответствие с новым законом. А если кому откажут, следует обжаловать отказ вплоть до Верховного суда. Верховный суд в любом случае издаст разъяснения, уточняющие рамки пересмотра.

По уголовным делам, еще находящимся в производстве следственных органов и в судах, уголовное преследование хозяйственных руководителей и работников организаций в качестве руководителей и участников "преступных сообществ" должно быть прекращено. Защитникам таких лиц, находящихся под стражей, следует немедленно подать ходатайство об изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"