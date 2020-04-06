Принят Государственной Думой 19 марта 2020 года

Одобрен Советом Федерации 25 марта 2020 года

Статья 1

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 25, ст. 2954; 1998, N 26, ст. 3012; 2003, N 50, ст. 4848; 2009, N 45, ст. 5263; N 52, ст. 6453; 2010, N 1, ст. 4; N 15, ст. 1756; 2011, N 11, ст. 1495; N 50, ст. 7362; 2013, N 26, ст. 3207; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 9, ст. 1292; N 53, ст. 8459; 2019, N 14, ст. 1459; N 22, ст. 2668; N 52, ст. 7818) следующие изменения:

1) в части второй статьи 761 слова "частями первой и первой1 статьи 193" заменить словами "частью первой статьи 193";

2) в статье 193:

а) в абзаце первом части первой слова "права на них, -" заменить словами "права на них, совершенные лицом, подвергнутым административному наказанию за деяния, предусмотренные частью 52 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -";

б) часть первую1 признать утратившей силу;

в) в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"2. Нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере от одного или нескольких нерезидентов на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке, причитающихся резиденту в соответствии с условиями внешнеторговых договоров (контрактов) за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а равно нарушение требований валютного законодательства Российской Федерации о возврате в Российскую Федерацию на счета резидента в уполномоченном банке или на счета резидента в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в установленном порядке денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в крупном размере, уплаченных одному или нескольким нерезидентам за не ввезенные на территорию Российской Федерации (не полученные на территории Российской Федерации) товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, совершенные:";

пункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;";

г) в примечании слова "превышает девять миллионов рублей, а в особо крупном размере - сорок пять миллионов рублей" заменить словами "превышает сто миллионов рублей, а в особо крупном размере - сто пятьдесят миллионов рублей";

3) пункт 2 примечаний к статье 198 изложить в следующей редакции:

"2. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд два миллиона семьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей.";

4) пункт 1 примечаний к статье 199 изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей.";

5) пункт 1 примечаний к статье 1991 изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд пятнадцать миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд сорок пять миллионов рублей.";

6) пункт 1 примечаний к статье 1993 изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд один миллион восемьсот тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд девять миллионов рублей.";

7) пункт 1 примечаний к статье 1994 изложить в следующей редакции:

"1. Крупным размером в настоящей статье признается сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд шесть миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд тридцать миллионов рублей.";

8) примечание к статье 210 изложить в следующей редакции:

"Примечания. 1. Учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, и (или) руководители, работники ее структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по настоящей статье только в силу организационно-штатной структуры организации и (или) ее структурного подразделения и совершения какого-либо преступления в связи с осуществлением ими полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлением организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, за исключением случая, когда эти организация и (или) ее структурное подразделение были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

2. Лицо, совершившее хотя бы одно из преступлений, предусмотренных настоящей статьей, добровольно прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или входящем в него (нее) структурном подразделении либо сообщившее о готовящемся собрании организаторов, руководителей (лидеров) или иных представителей преступных сообществ (преступных организаций) и (или) организованных групп и активно способствовавшее раскрытию или пресечению деятельности преступного сообщества (преступной организации) или входящего в него (нее) структурного подразделения и (или) раскрытию и (или) пресечению преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией) или входящим в него (нее) структурным подразделением, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.".

Статья 2

В части третьей статьи 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2010, N 1, ст. 4; 2011, N 50, ст. 7362; 2014, N 43, ст. 5792; 2015, N 24, ст. 3367; 2016, N 27, ст. 4258; 2017, N 31, ст. 4799; 2018, N 53, ст. 8459; 2019, N 52, ст. 7818) слова "193 частями первой и первой[1]" заменить словами "193 частью первой".

Президент Российской Федерации В. Путин