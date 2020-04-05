Постановление правительства Ростовской области от 5 апреля 2020 года № 272 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2020 № 2, от 31.01.2020 № 3, от 02.03.2020 № 5, от 13.03.2020 № 6, от 18.03.2020 № 7, от 30.03.2020 № 9, предложениями Главного санитарного врача по Ростовской области от 26.03.2020 № 1/3653, от 03.04.2020 № 1/4284, распоряжением Губернатора Ростовской области от 16.03.2020 № 43 "О введении режима повышенной готовности на территории Ростовской области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 26.03.2020 № ММ-П12-2363кв Правительство Ростовской области постановляет:

1. Временно приостановить на территории Ростовской области:

1.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий с присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах, объектах массового отдыха, в учреждениях социального обслуживания населения и иных местах массового посещения граждан.

1.2. Работу всех типов предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания, осуществляющие организацию питания работников одной организации, и предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность на территории аэропорта "Платов".

1.3. Работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанного с данными услугами пользовательского оборудования (оконечного оборудования), а также объектов розничной торговли, в том числе розничных рынков, в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению. При этом руководителям указанных объектов:

ограничить нахождение в торговых залах граждан исходя из нормы торговой площади не менее 4 кв. метров на 1 человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТом Р 51303-2013 "Торговля. Термины и определения";

обеспечить бесперебойное обслуживание граждан с применением всей контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в порядке, установленном Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации".

Положения настоящего подпункта не распространяются на деятельность организаций, осуществляющих продажу товаров дистанционным способом.

1.4. Работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, фитнес-центров, спортклубов, бассейнов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются услуги, предусматривающие присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

1.5. Работу букмекерских контор, тотализаторов и их пунктов приема ставок.

1.6. Работу юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

1.7. Оказание гостиничных услуг.

1.8. Оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.

1.9. Работу библиотек.

1.10. Предоставление государственных и иных услуг в помещениях органов государственной власти Ростовской области, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений и предприятий (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг), за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан. При этом государственные и муниципальные услуги, предоставление которых возможно в электронном виде, предоставляются исключительно в электронном виде.

1.11. Осуществление личного приема граждан в органах государственной власти Ростовской области, органах местного самоуправления и подведомственных им учреждениях и предприятиях.

2. Временно запретить на территории Ростовской области:

2.1. Плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа, за исключением госпитализации пациентов, нуждающихся в проведении курсовой и (или) программной терапии по всем профилям заболеваний.

2.2. Посещение пациентами в плановом порядке многопрофильных амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, за исключением пациентов, отсрочка оказания медицинской помощи которым может повлечь ухудшение состояния, угрозу их жизни и здоровью, включая острые заболевания, травмы, обострения хронических заболеваний.

2.3. Посещение лесов гражданами, за исключением лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной и пожарный надзор, органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, скорой неотложной медицинской помощи, арендаторов лесных участков (с целью патрулирования).

2.4. Охоту и нахождение в охотничьих угодьях граждан, за исключением лиц, осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор, федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания, производственный охотничий контроль (с целью патрулирования).

2.5. Курение кальянов в общественных местах.

3. Обязать:

3.1. Граждан, за исключением граждан, указанных в подпункте 3.2 настоящего пункта, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

ухода за близкими родственниками, признанными недееспособными или ограниченно дееспособными, либо находящимися на иждивении, либо нуждающимися в постоянном постороннем уходе, либо близкими родственниками в возрасте старше 65 лет или имеющими хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

доставки продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 1 к настоящему постановлению, близким родственникам в возрасте старше 65 лет или имеющим хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Ростовской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки). Следование к месту (от места) осуществления деятельности, перемещение в целях осуществления деятельности, предусмотренной настоящим абзацем, возможны только при наличии справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3.2. Граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением. К ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг также относится ближайший розничный рынок;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

3.3. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3.4. Государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, организации, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан:

обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

обеспечить возможность обработки рук антисептиками при входе в здание (строение, сооружение), в котором располагается орган, организация, через дозаторы или с помощью дезинфицирующих салфеток.

4. Установить, что ограничения, предусмотренные подпунктами 3.1, 3.2 пункта 3 настоящего постановления, не распространяются на:

4.1. Руководителей и работников государственных органов, органов местного самоуправления и иных муниципальных органов, государственных и муниципальных предприятий и учреждений.

4.2. Депутатов, их помощников.

4.3. Членов избирательных комиссий.

4.4. Добровольцев (волонтеров).

4.5. Работников организаций, указанных в подпунктах "а", "г", "д" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239:

непрерывно действующие организации. Положения настоящего абзаца применяются с учетом рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", и дополнений к ним, размещенных на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации https://rosmintrud.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

4.6. Работников здравоохранения.

4.7. Граждан, определенных решением Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области.

Руководителям органов исполнительной власти Ростовской области по мере необходимости направлять в Оперативный штаб по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области предложения по формированию списка граждан, указанных в настоящем подпункте, для оформления и выдачи разрешений для свободного перемещения.

5. Руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, за исключением органов, организаций и лиц, указанных в подпунктах 4.1 - 4.4, 4.6, 4.7 пункта 4 настоящего постановления, выдавать работникам справки по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению в целях обеспечения возможности осуществления ими своих трудовых функций.

Лица, указанные в подпунктах 4.1 - 4.4, 4.6, 4.7 пункта 4 настоящего постановления, подтверждают свою принадлежность к соответствующей категории служебным удостоверением (удостоверением), либо справкой по форме согласно приложению № 3 к настоящему постановлению, либо разрешением для свободного перемещения, указанным в подпункте 4.7 пункта 4 настоящего постановления.

6. Обязать граждан, прибывших на территорию Российской Федерации из иностранных государств:

сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях в Региональный центр оперативного мониторинга ситуации по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Ростовской области по номерам телефонов: 8-800-200-46-53, 8 (863) 285-05-43;

при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации о нахождении в режиме изоляции на дому.

7. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 6 настоящего постановления, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок изоляции граждан, с которыми они совместно проживают.

8. Общеобразовательным организациям, организациям дополнительного образования, организациям дополнительного профессионального образования, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования, расположенным на территории Ростовской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности (далее - образовательные организации), обеспечить с 4 по 30 апреля 2020 г. реализацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий или по индивидуальному учебному плану в соответствии с календарными учебными графиками без посещения образовательных организаций обучающимися, с учетом соблюдения требований, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления.

C 4 по 12 апреля 2020 г. приостановить деятельность дошкольных образовательных организаций, расположенных на территории Ростовской области, независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, с распространением на них действия пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

Образовательным организациям, государственному автономному учреждению Ростовской области "Региональный информационно-аналитический центр развития образования", государственному бюджетному учреждению Ростовской области "Ростовский областной центр обработки информации в сфере образования" определить работников, обеспечивающих с 4 по 30 апреля 2020 г. функционирование данных организаций, в том числе охрану имущественного комплекса, соблюдение требований законодательства в области антитеррористической защищенности, о пожарной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил.

9. Организациям, предоставляющим коммунальные услуги, ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим услуги связи:

исключить приостановление или ограничение предоставления коммунальных и иных услуг по причине наличия у потребителя задолженности по договору о предоставлении таких услуг;

не проводить планово-предупредительную работу, связанную с ограничением предоставления жилищно-коммунальных услуг и энергоресурсов;

рекомендовать в указанный период не применять мер ответственности за несвоевременное исполнение потребителями обязательств по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и услуг связи.

10. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, иным специализированным потребительским кооперативам, осуществляющим управление многоквартирными домами, собственникам помещений в многоквартирном доме, осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами, советам многоквартирных домов обеспечить выполнение мероприятий по санитарной обработке не менее 1 раза в сутки с использованием дезинфицирующих средств помещений общего пользования многоквартирных домов, в том числе перил, ручек дверей, выключателей, с применением работниками индивидуальных средств защиты.

11. Обязать всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории Ростовской области:

обеспечивать измерение температуры тела работникам каждый раз при входе в здание, отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения требований, указанных в подпункте 3.2 пункта 3 настоящего постановления;

при поступлении запроса Оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

подавать в информационно-аналитическую систему "Общероссийская база вакансий "Работа в России" сведения об изменении численности, а также неполной занятости работников в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) оперативно, в день соответствующего изменения.

12. Рекомендовать религиозным объединениям приостановить деятельность мест совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. Исключить проведение религиозных обрядов и церемоний вне мест их совершения.

13. Установить, что несовершение (несвоевременное совершение) со дня введения режима повышенной готовности и до особого распоряжения действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления функций) подлежат продлению на 30 дней со дня прекращения режима повышенной готовности.

14. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) совместно с органами местного самоуправления организовать предоставление мер социальной поддержки гражданам независимо от наличия у них задолженности по оплате жилых помещений, коммунальных услуг и услуг связи.

15. Министерству транспорта Ростовской области (Иванов А.Н.), министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) организовать работу по ограничению права льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области.

16. Министерству транспорта Ростовской области (Иванов А.Н.), органам местного самоуправления муниципальных образований в Ростовской области принимать меры по ограничению регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом в зависимости от пассажиропотока и с учетом необходимости соблюдения требований, предусмотренных подпунктом 3.3 пункта 3 настоящего постановления:

по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок Ростовской области;

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

17. Министерству здравоохранения Ростовской области (Быковская Т.Ю.):

17.1. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации провести подготовительные мероприятия и обеспечить в течение 10 дней перевод в режим полной готовности системы здравоохранения Ростовской области.

17.2. Обеспечить готовность отдельных медицинских помещений, оснащенных необходимым оборудованием и персоналом соответствующей квалификации.

17.3. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и пациентам в возрасте старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы сотрудниками отделений профилактики, фтизиатрической службы и клиническими ординаторами образовательных организаций высшего образования.

18. Главам администраций городских округов и муниципальных районов в Ростовской области:

организовать социальное сопровождение одиноко проживающих граждан старше 65 лет с привлечением социальных работников, волонтеров, студентов, представителей общественных организаций;

проинформировать граждан старше 65 лет о контактных данных (Ф.И.О., телефон) лица, его сопровождающего;

осуществлять на постоянной основе контроль за соблюдением режима самоизоляции граждан, прибывших из иностранных государств, и граждан старше 65 лет.

19. Главам администраций городских округов, городских и сельских поселений обеспечивать выполнение мероприятий по санитарной уборке общественных пространств с применением работниками индивидуальных средств защиты и привлечением специализированной техники государственного бюджетного учреждения Ростовской области "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом". График выполнения указанных мероприятий утверждается управлением ветеринарии Ростовской области.

20. Осуществление организациями деятельности, не указанной в пункте 1 настоящего постановления, не ограничивается при условии соблюдения работодателями и работниками таких организаций требований, предусмотренных подпунктом 3.2 пункта 3, пунктами 5, 11 настоящего постановления.

21. Справки, выданные работодателями в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской области от 27.03.2020 № 60 "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции распоряжения Губернатора Ростовской области от 01.04.2020 № 67) являются действующими.

22. В целях настоящего постановления к организациям приравниваются индивидуальные предприниматели.

23. Пресс-службе Губернатора Ростовской области (Четвертакова И.В.) совместно с Оперативным штабом по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Ростовской области обеспечить разъяснение положений настоящего постановления.

24. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

25. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Ростовской области В.Ю.Голубев





Приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (код ОКПД: 13.92.24.120; 13.99.19.122; 14.19.1; 14.19.2; 14.31.10.131 - 14.31.10.139; 15.20.11.130; 17.22.12; 20.42.14.130; 15.20.12.130 - 15.20.12.132; 15.20.12.139; 15.20.13.170 - 15.20.13.174; 15.20.13.179; 15.20.14.140).

2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства (код ОКПД: 21.20.24.130 - 21.20.24.133; 21.20.24.140 - 21.20.24.170).

3. Инструменты и оборудование медицинские (код ОКПД: 32.50.1 - 32.50.50).

4. Туалетные принадлежности (код ОКПД: 20.42.14; 20.42.14.130; 20.42.14.140; 20.42.15; 20.42.15.110; 20.42.15.120; 20.42.15.130; 20.42.15.131 - 20.42.15.133; 20.42.15.140 - 20.42.15.145; 20.42.15.150; 20.42.16.110; 20.42.18.110 - 20.42.18.190; 20.42.19.110 - 20.42.19.130).

5. Изделия хозяйственные санитарно-гигиенические (код ОКПД: 17.22.1; 17.22.11; 17.22.11.110 - 17.22.11.140; 17.22.12.110 - 17.22.17.130; 13.99.19.121; 13.99.19.122; 13.99.19.129 - 13.99.19.131).

6. Бытовая химия (код ОКПД: 20.41.3).

7. Щетка зубная, щетка для волос.

8. Спички, коробок.

9. Свечи.

10. Бутылочка для кормления.

11. Соска-пустышка.

12. Бензин автомобильный.

13. Дизельное топливо.

14. Сжиженный природный газ.

15. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

16. Печатная продукция средств массовой информации.

17. Табак и табачные изделия (код ОКПД: 12.00.11; 12.00.19).

Примечание.

Коды ОКПД приведены в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).





Приложение № 2 к постановлению Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы* - хроническая болезнь почек 3 - 5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам № 18.0, 18.3 - 18.5.

6. Новообразования из числа**:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации,* в том числе самостоятельные множественные локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и властного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы*, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

* При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

** Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).







