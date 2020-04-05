Skoda Karoq против Kia Seltos. Кто победит в битве главных новинок года

В России стартовали продажи компактных кроссоверов Skoda Karoq и Kia Seltos. Наш обзор представляет из себя не классический тест-драйв, а детальное сравнение достоинств и промахов одних из главных новинок года.

Сравниваем внешность

Дизайн и его восприятие - дело субъективное, однако обозначим некоторые конкурентные преимущество соперников в этой сфере. Экстерьер в обоих случаях ориентирован на молодежь, плюс прослеживаются стремление идти в фарватере немецких "одноклассников". К примеру, решетка радиатора - и у "чеха", и у "корейца" - ничто иное, как замаскированные "ноздри" "гриля" автомобилей BMW.

В случае с Karoq мы имеем дело по сути с уменьшенной копией соплатформенного среднеразмерного SUV Kodiaq, Seltos же демонстрирует уникальный дизайн, что на наш взгляд преимущество. Фары Karoq - светодиодные, с адаптивной системой IFS и светодиодной же подсветкой поворотов. У Seltos оптика тоже светодиодная, но светодиоды заходят здесь на решетку радиатора - читай, корейцы применили ультрамодное решение, заработав еще несколько очков за имидж.

С другой стороны при даже легких фронтальных столкновениях ремонт такой сложной оптики Seltos обойдется дороже, чем замена по сути классических фар Karoq. В то же время опциональный радар адаптивного круиз-контроля расположен у Seltos во фронтальной части заметно ниже, чем у Karoq, и хуже защищен даже от контактов с высокими бордюрами.

Кроме того, у Seltos двери не прикрывают пороги, а значит велика вероятность, что вы будете пачкать одежду при высадке и посадке. Фактический дородный просвет у SUV Skoda меньше, чем у корейца - 163 мм с обязательным пакетом для плохих дорог. У Seltos клиренс - 185 мм, иными словами - лучшая геометрическая проходимость при съезде с асфальта.

Сравниваем габариты и удобства

Фото: Пресс-служба Skoda

По габаритам Karoq и Seltos очень близки. Длина различается на 12 мм (4382 и 4370 мм соответственно), колесная база - на 8 мм (2638 мм против 2630 мм) - все в пользу Karoq.

"Кореец" опережает оппонента лишь по высоте (+12 мм). Из-за преимущества по длине и в ширине в салоне Karoq просторнее, чем в Seltos. Особенно порадуются задние пассажиры. У них перевес по внутренней ширине в плечах (+50 мм) и по внутренней высоте (+45 мм). Кроме того, у "чеха" вместительнее подлокотник (влезает не только стакан, но и небольшая бутылка), а в спинке дивана у Karoq в отличие от Seltos предусмотрен лыжный лючок.

Фото: Пресс-служба Kia.

В то же время у Seltos чуть меньше дверные проемы, поэтому при посадке на задний ряд высокий пассажир может задеть головой верхний косяк. Промах Karoq - недоступность вентиляции и электропривода передних кресел, которые у "корейца" предлагают за доплату. А еще на старте продаж Karoq в отличие от Seltos недодали камеру заднего вида. Правда, Skoda обещает добавить комплектацию с этими благами в ближайшие месяцы.

Спинка дивана у "корейца" регулируется по углу наклона в двух положениях, и в этом Seltos тоже превосходит чешского соперника, у которого такая настройка попросту отсутствует. Регулируемые задние дефлекторы обдува и опциональный подогрев дивана имеется у обоих соперников. Однако подогрев секций дивана у Seltos - двухступенчатый, у Karoq - трехступенчатый. Преимущество Karoq - также в задней опциональной розетке на 220 В, недоступной для Seltos. А вот слоты USB-C "чеха" - странное и не очень удобное решение. В этом плане Seltos с его традиционными USB-разъемами предпочтительнее.

Сравниваем багажники

Фото: Пресс-служба Skoda

Karoq даст серьезную фору "Селтосу" по объему багажника, особенно в переднеприводном исполнении. Из-за иной конструкции задней подвески отсек моноприводного "чеха" вмещает аж 500 л, у Seltos - 468 л (при комплектации "докаткой"). По глубине и ширине проема также впереди Skoda. К тому же у пятой двери Karoq есть опциональный электропривод и взмаховый датчик, которых лишен Kia Seltos.

Фото: Пресс-служба Kia

Погрузочная высота багажника Karoq меньше, по краям отсека есть многочисленные ниши, отсек для мелочей, четыре крючка для сумок, система раскладывания задних сидений и розетка на 12В. Seltos может похвастаться в багажнике разве сабвуфером аудиосистемы Bose, а также двухуровневой конфигурацией фальшпола. Соответственно, в подполье здесь может находиться или "докатка", или опциональная полноразмерная "запаска". Если суммировать все данные, то багажник Karoq больше и гораздо функциональнее, Seltos в этом плане по всем статьям проигрывает "чеху".

Моторы

Фото: Юрий Зубко/ РГ

И Skoda Karoq, и Kia Seltos за доплату могут оснащаться полным приводом на основе подключаемой электромагнитной муфты. Моторная линейка "корейца" на данный момент более широкая - три силовых агрегата против одного у "чеха".

А именно для Kia Seltos предлагают 1,6-литровый бензиновый "атмосферник" (121 л.с. полный привод и 123 л.с. передний привод), 2-литровый 150-сильный бензиновый "атмосферник" и 1,6-литровый 177-сильный бензиновый турбомотор. Начальный двигатель агрегатируется 6-ступенчатой "механикой" и 6-диапазонным "автоматом", средний - с вариатором, старший - с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями.

Фото: Пресс-служба Skoda

Karoq вышел на рынок с безальтернативной комбинацией 1,4-литрового 150-сильного турбомотора и 8-диапазонного "автомата", однако такие машины вне зависимости от типа привода очень динамичны - ускоряются на уровне топовой турбированной версии "корейца", при этом гидромеханический автомат Karoq очень привлекателен также еще и в плане надежности.

Одним словом, это потенциальный бестселлер. Кроме того, в скором времени чехи планируют начать продажи начальной бюджетной версии с Karoq с 1,6-литровым 110-сильным "атмосферником", который будет работать в паре либо с 6-ступенчатой "механикой", либо с 6-диапазонным "автоматом". Появится также полноприводный вариант кроссовера с 1,4-литровым турбомотором. В такой версии автоматическая коробка передач уступит место роботизированной. В преимущества Seltos запишем сертификацию всех трех моторов под работу на бензине АИ-92. Кроме того, полный привод Seltos доступен с любым из моторов.

Комплектации и цены

Skoda Karoq выделено на старте продаж лишь два исполнения - Ambition и Style. Kia предложил покупателям выбор сразу из пяти комплектаций Seltos: HTE, HTX,GTK, HTX+ и GTX+. Даже в минимальных версиях оба кроссовера могут похвастаться хорошей оснащенностью.

В случае с "чехом" за уже анонсированное начальное исполнение Active (1.4 TSI с "автоматом" Aisin и передним приводом) попросят 1 387 000 рублей. За "среднее" исполнение Ambition придется минимально выложить 1 499 000 рублей.

В списке оснащения такой машины числятся шесть подушек безопасности, медиацентр с 6.5-дюймовым экраном, двухзонный климат-контроль, ABS, ESP, 16-дюймовые легкосплавные колеса, четыре электростеклоподъемника, подогрев передних кресел, датчики дождя и света, светодиодные задние фонари, круиз-контроль, аудиосистема с шестью колонками и задний парктроник. Топовый вариант Skoda Karoq Style - это машина за 1 673 000 рублей. Сюда входят помимо прочего полностью светодиодная адаптивная оптика, адаптивный круиз-контроль, система бесключевого доступа и фирменные, общефольксвагеновские электронные телохранители.

Начальная комплектация "корейца" Classic традиционно бедная - аудиосистема с монохромным экраном и шестью динамиками, регулируемая по наклону спинка задних сидений, четыре подушки безопасности, ABS, ESP, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, обогрев и электропривод боковых зеркал и подогрев форсунок стеклоомывателя. Цены начинаются с 1 239 900 рублей. Доплата за "автомат" составляет лишь 40 000 рублей.

Топовый 177-сильный вариант Seltos может похвастать шестью подушками безопасности, подогревом руля и всех сидений, двухзонным "климатом", медиацентром с 10.25-дюймовым экраном, 18-дюймовыми легкосплавными колесами, "кожаным" салоном, адаптивным "круизом", проекционным дисплеем, полностью светодиодной оптикой, аудиосистемой Bose, передним и задним парктрониками, электроприводом и вентиляцией передних сидений, а также комплексом электронных помощников. За все эти блага машины попросят 1 999 900 рублей.