Смолов согласовал с "Сельтой" свой вылет в Россию

Форвард "Сельты" Федор Смолов, вернувшийся из Испании в Россию, согласовал свой шаг с руководством клуба.

Напомним, ранее испанские СМИ сообщили, что Смолов вылетел в Россию без разрешения клуба. По информации Mundo Deportivo, он несколько раз просил отпустить его в Россию "по личным причинам", но безрезультатно. В издании отмечалось, что по возвращении в клуб к Смолову будут применены санкции.

Однако в компании ProSportsManagement, которой принадлежат права на игрока, утверждают, что ситуация обстоит несколько иначе.

"Здесь нет никакой проблемы. Все свои действия Федор согласовал с "Сельтой". О санкциях же мы договорились на тот случай, если игрок вернется в Виго с опозданием", - цитирует "Спорт-Экспресс" представителя ProSportsManagement.

Напомним, Смолов выступает за "Сельту" с января этого года на правах аренды. В шести матчах нападающий отметился одним забитым мячом.