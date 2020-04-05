Распоряжение правительства Свердловской области от 5 апреля 2020 года № 125-РП "О реализации подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Во исполнение подпункта "ж" пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в Свердловской области и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Свердловской области:

1. Определить, что, помимо организаций, продолжающих деятельность в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ "О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", на территории Свердловской области продолжают деятельность организации (работодатели и работники), включенные в перечень организаций, продолжающих деятельность на территории Свердловской области, согласно приложению к настоящему распоряжению (далее - Перечень).

2. Установить, что организации (работодатели и работники), включенные в Перечень, продолжают деятельность при условии соблюдения ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Свердловской области, социального дистанцирования, а также ограничений, касающихся количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении, и количества работников, работающих в одну смену.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее распоряжение опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев





Приложение к распоряжению Правительства Свердловской области от 5 апреля 2020 года № 125-РП

Перечень организаций, продолжающих деятельность на территории Свердловской области

1. Организации, осуществляющие производство, поставку и дистрибуцию:

1) автозапчастей;

2) товаров для пожаротушения;

3) электрического оборудования, кабельной продукции;

4) электронного, компьютерного оборудования, программных продуктов и программного обеспечения;

5) средств связи, включая сотовые телефоны;

6) водопроводного, отопительного, сантехнического оборудования и арматуры;

7) очков, линз и их частей.

2. Организации, осуществляющие оказание бытовых услуг (на условиях предварительной записи):

1) по ремонту и обслуживанию автотранспортных средств;

2) по ремонту электроники и крупной бытовой техники, сантехники;

3) клининга и санитарно-гигиенической обработки помещений;

4) ритуальные услуги;

5) услуги такси;

6) услуги по химической чистке, услуги прачечных;

7) по лечению и содержанию животных (в части обеспечения режима кормления и уборки), уходу за животными (зоопарки, гостиницы для животных, специализированные места содержания животных).

3. Нотариусы (на условиях предварительной записи).

4. Организации, оказывающие охранные услуги.

5. Организации, осуществляющие оказание транспортных услуг, службы доставки, пункты выдачи заказов интернет-магазинов.

6. Организации, осуществляющие деятельность в сфере проектирования, строительства, капитального ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также материально-техническое снабжение данной сферы.







