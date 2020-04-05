Трамп: Предвыборный съезд Республиканской партии переносить не будут

Съезд Республиканской партии США, на котором Дональда Трампа должны выдвинуть кандидатом на пост президента на новый срок, не будет перенесен, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом американский лидер заявил в субботу во время брифинга в Белом доме.

По словам Трампа, нет запасных планов, съезд, запланированный на конец августа, должен состояться. "Я думаю, что к тому времени у нас все будет хорошо", - цитирует ТАСС хозяина Белого дома, по мнению которого, это будет "отличный съезд".

Национальный съезд Республиканской партии пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). Трамп уже получил 1319 голосов делегатов - это больше, чем необходимо для выдвижения кандидатом от республиканцев на президентских выборах.

Ранее Демократическая партия США из-за коронавируса перенесла на полтора месяца свой съезд. Изначально он должен был состояться 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Но стремительное распространение коронавируса по стране в последние недели вынудило партийных функционеров пересмотреть календарь, сместив дату на 24-27 августа, что сокращает срок на агитацию перед выборами президента, которые запланированы на третье ноября 2020 года.