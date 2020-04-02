Демпартия из-за COVID-19 отложила назначение кандидата в президенты США

Демократическая партия США из-за коронавируса перенесла на полтора месяца национальный съезд, на котором официально назначается ее кандидат на выборы президента страны.

Изначально съезд должен был состояться 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин). Но стремительное распространение коронавируса по стране в последние недели вынудило партийных функционеров пересмотреть календарь, сместив дату на 24-27 августа, что сокращает срок на агитацию перед выборами президента, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Все больше штатов вводят ограничения на перемещение граждан. Согласно прогнозам Белого дома, пик заболеваемости впереди и наступит лишь через несколько недель, а ждать улучшения ситуации раньше лета не стоит. Напомним, что национальный съезд партии в США - крупное событие, собирающее, как правило, несколько десятков тысяч человек, что в нынешней ситуации немыслимо.

В этом контексте штаты один за другим стали переносить даты праймериз - внутрипартийных выборов, на которых сторонники каждой из партий решают, кто из выдвигающихся от нее политиков станет единым кандидатом на всенародное голосование. Последние праймериз состоялись 17 марта. С тех пор предвыборная гонка в США фактически заморожена, а сама эта тема, которая в начале года не сходила с передовиц газет, отошла на второй план.

Напомним, по итогам состоявшихся этапов праймериз фаворитом в борьбе за то, чтобы стать кандидатом от демпартии США, является бывший вице-президент страны Джозеф Байден. Его единственный остающийся в борьбе соперник - сенатор Берни Сандерс.

Между тем, как отмечают многие эксперты, стремительное распространение коронавируса в США радикальным образом изменило все предвыборные расклады. Каждая из политических сил пытается использовать это в своих интересах, поскольку способность властей сдержать вспышку может стать решающей для результата выборов. Но с уверенностью сказать, кто в конечном итоге окажется в выигрыше, пока затруднительно.

Демократы обвиняют президента Дональда Трампа в том, что тот не всерьез относился к угрозе, из-за чего США стали эпицентром пандемии. Тем не менее, если верить данным социологов, рейтинг Трампа в последние недели даже немного подрос, что эксперты отчасти объясняют желанием американцев сплотиться вокруг лидера в момент кризиса.

Республиканцы со своей стороны обвиняют демократов в том, что те интригами по импичменту главе Белого дома в декабре 2019 года - январе 2020 года отвлекли внимание правительства от распространения коронавируса.