В Дели вылетел самолет за гражданами Беларуси

Благодаря содействию российской стороны, которая спонсировала перелет из Дели рейса "Белавиа", на его борту в Минск будет доставлена очередная группа граждан страны, подтвердило 5 апреля БЕЛТА со ссылкой на МИД республики.

По информации агентства, из столицы уже вылетел спецборт, организованный совместно с посольством России в Беларуси. "Самолет направился в Дели, чтобы забрать еще одну группу белорусов и, по возможности, граждан других стран из Индии", - говорится в сообщении.

Кстати, накануне стало известно, что десять тысяч российских тестовых систем уже были безвозмездно переданы белорусской стороне, сообщили в посольстве РФ в Минске. По словам главного санитарного врача РБ Натальи Жуковой, в непростой ситуации с пандемией коронавируса специалисты находятся в постоянном контакте с российскими коллегами, выразив им искреннюю благодарность за оказанную поддержку.

"Это еще один эпизод: мы как братские народы, поддерживая друг друга в тот момент, когда беда приходит в наши дома, смотрим вместе в будущее", - подчеркнул и российский посол Дмитрий Мезенцев, который встречал гуманитарный груз. По его словам, доставка тестовых систем подтверждает союзнический характер отношений стран, тесное взаимодействие руководителей систем здравоохранения.

А вице-премьер РБ Игорь Петришенко добавил, что его страна ожидает от Союзного государства поставку еще 30 тысяч законтрактованных тест-систем для выявления коронавируса. Они будут использоваться для тестирования водителей, которые осуществляют международные автомобильные перевозки из Европы в РФ, а также тех граждан, которые находятся на отдыхе в санаториях Синеокой.

По данным Минздрава страны, уточнило в воскресенье агентство, в стационарах находятся 502 человека с коронавирусом. Зарегистрировано и восемь случаев смерти пациентов, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.