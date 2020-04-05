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05.04.2020 04:27
Рубрика: В мире

В экстренном обращении Елизавета II призовет граждан к самодисциплине

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: AFP/Tolga AKMEN Королева Великобритании Елизавета II. Фото: AFP/Tolga AKMEN
Королева Великобритании Елизавета II. Фото: AFP/Tolga AKMEN

В воскресенье королева Великобритании обратится с речью к нации. Елизавета II призовет граждан страны к самодисциплине в борьбе против коронавируса, сообщает газета Financial Times, ссылаясь на выдержки из будущего выступления.

Фото: EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
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По словам королевы, сейчас особенно тяжелое время, которое принесло горе, финансовые трудности и огромные изменения в повседневной жизни. Елизавета II убеждена, что через годы все смогут гордиться тем, как они отреагировали на этот вызов, "а те, кто придут после нас, скажут, что это поколение британцев было таким же сильным, как и остальные", - цитирует РИА Новости. Елизавета II также намерена поблагодарить всех медработников и граждан, которые следуют указаниям и остаются дома.

Напомним, что трансляция обращения королевы состоится в воскресенье, пятого апреля, в 20-00 по местному времени (22-00 мск). Это будет первое за 20 лет экстренное послание монарха к нации. Пойти на этот шаг Елизавету II вынудила тревожная ситуация в стране, где продолжается стремительное распространение коронавируса.

В мире Европа Великобритания Распространение коронавируса COVID-19 Британский королевский дом

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