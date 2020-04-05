В Эквадоре родственникам жертв коронавируса выдают картонные гробы

Власти во втором по численности городе Эквадора Гуякиле приступили к раздаче местным жителям тысяч картонных гробов из-за полного отсутствия обычных и создали телефон доверия для семей, которым необходимо убрать трупы из их домов и с улиц.

Город, отмечает корреспондент The Guardian, превратился в региональную "горячую точку" пандемии коронавируса. Городские морги оказались переполнены, что вынудило некоторые семьи хранить тела умерших у себя. Запас гробов в немногих похоронных бюро закончился еще в начале недели.

"Это похоже на больницу, которая находится в зоне боевых действий. Вещи, которые мы увидели, напоминают сцены из фильма ужасов, - сказал на условиях анонимности доктор в больнице Теодоро Мальдонадо Карбо, одной из крупнейших в городе. - Моя жена не хочет, чтобы я шел на работу. Но если я этого не сделаю, еще больше пациентов умрет".

Еще в среду мэр Гуаякиля Синтия Витери призвала правительство "похоронить мертвых", поскольку местные жители жалуются на то, что они вынуждены проводить целые дни с телами погибших от коронавируса родственников. Витери в видео, опубликованном в Twitter, пожаловалась на то, что местные жители не вывозят мертвых из домов, оставляют их тела на асфальте, складируют перед больницами и даже мэрией. "Никто не хочет забрать их тела", - сказала Витери.

Городская система здравоохранения находится в критическом состоянии ввиду отсутствия необходимого количества кроватей с аппаратами искусственной вентиляции легких и из-за острой нехватки медицинского персонала. Некоторые врачи и медсестры, столкнувшись с наплывом зараженных пациентов, попросту уволились с работы, несмотря на обещание властей в несколько раз повысить их оклады на период пандемии.

В субботу министерство здравоохранения Эквадора сообщило, что в стране зарегистрировано 172 случая смерти от COVID-19, 122 из которых в провинции Гуаяс, столицей которой является Гуаякиль. Низкие показатели тестирования означают, что истинная цифра заболевших и умерших от коронавируса почти наверняка выше.

В Эквадоре официально зарегистрировано 3465 случаев заболевания коронавирусом, что является третьим по величине показателем в Южной Америке после Бразилии и Чили.