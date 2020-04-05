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05.04.2020 06:50
Рубрика: В мире

В Мексике 19 человек погибли в результате перестрелки наркокартелей

Текст: Максим Макарычев
В результате перестрелки между двумя основными и конкурирующими наркокартелями на севере Мексики погибли 19 человек. Кровавая бойня развернулась в пограничном штате Чихуахуа, где в настоящее боевое сражение вступили "Синалоа" и "Хуарес".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В субботу представители местной прокуратуры заявили, что на месте столкновения в деревне Чучуйчупа в районе Мадера были обнаружены 18 погибших, две гранаты, автомашины и оружие. Еще двое мужчины были найдены ранеными поблизости на грунтовой дороге. Один позже скончался в больнице, а другой находится под стражей.

Фото: iStock
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В офисе прокурора штата сообщили, что полиция и солдаты были направлены для обеспечения безопасности в район, где группировки, связанные с картелем "Синалоа", время от времени воюют с теми, кто связан с картелем "Хуарес".

Перестрелки начались после самого кровавого месяца в Мексике: в марте уровень убийств на национальном уровне достиг нового печального показателя, даже несмотря на то, что COVID-19 распространился по всей стране, а мексиканские власти призвали население оставаться дома и выполнять правила социального дистанцирования, отмечает The Guardian.

В марте в Мексике было зарегистрировано 2585 убийств, что является самым высоким месячным показателем с момента начала регистрации тяжких преступлений в 1997 году. Резкий всплеск убийств, по оценке экспертов, происходит из-за того, что федеральные и государственные чиновники вкладывают ресурсы в сдерживание пандемии коронавируса и сталкиваются с перспективой падения основных экономических показателей, что может потенциально усугубить страдания для более чем 40 процентов мексиканцев, живущих за чертой бедности.

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Насилие вспыхнуло по всей стране, но оно было особенно интенсивным в центральном штате Гуанахуато, где преступные группировки сражались за контроль над кражами топлива из трубопроводов. Кровопролитие достигло шокирующего уровня в городе Цейла, где находится крупный автомобильный завод: вооруженные лица на этой неделе вступили в перестрелки с силами безопасности, открыто блокировали улицы, поджигая предприятия и магазины.

Напомним, что в ноябре девять человек с двойным американо-мексиканским гражданством из мормонского сообщества попали в засаду и были убиты в районе, расположенном примерно в 100 километрах к северу от деревни, где произошла последняя кровавая бойня. До сих пор неясно, какой из двух наркокартелей причастен к этому массовому убийству.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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