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06.04.2020 11:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аналитики "Яндекс.Карт" заявили об исчезновении пробок в крупных городах

Текст: Юлия Кривошапко
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В течение первой нерабочей недели уровень пробок в Москве ни разу не поднимался выше отметки в 1 балл. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Карты". Аналитики изучили, как изменилось передвижение на личном и общественном транспорте в столице в нерабочую неделю.

Фото: Россия 24/ youtube.com
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Машин на улицах стало гораздо меньше. Как результат, средний показатель загруженности дорог составил всего 0,3 балла - на 5 пунктов меньше, чем неделей раньше.

Уровень пробок снизился не только в Москве, но и во всех больших городах. Например, в Красноярске на 2,1 пункта, в Новосибирске - на 3,4, в Санкт-Петербурге и Челябинске на 3, в Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону - на 2,9 пункта, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре - на 2,8, в Казани - на 2,5, в Волгограде - на 2,2.

Общественный транспорт россияне тоже стали использовать реже, свидетельствует динамика числа маршрутов проезда, которые пользователи строят на "Яндекс.Картах". На минувшей неделе показатель снизился 68%.

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