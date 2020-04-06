Аналитики "Яндекс.Карт" заявили об исчезновении пробок в крупных городах

В течение первой нерабочей недели уровень пробок в Москве ни разу не поднимался выше отметки в 1 балл. Об этом говорится в исследовании сервиса "Яндекс.Карты". Аналитики изучили, как изменилось передвижение на личном и общественном транспорте в столице в нерабочую неделю.

Машин на улицах стало гораздо меньше. Как результат, средний показатель загруженности дорог составил всего 0,3 балла - на 5 пунктов меньше, чем неделей раньше.

Уровень пробок снизился не только в Москве, но и во всех больших городах. Например, в Красноярске на 2,1 пункта, в Новосибирске - на 3,4, в Санкт-Петербурге и Челябинске на 3, в Воронеже, Краснодаре, Ростове-на-Дону - на 2,9 пункта, в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре - на 2,8, в Казани - на 2,5, в Волгограде - на 2,2.

Общественный транспорт россияне тоже стали использовать реже, свидетельствует динамика числа маршрутов проезда, которые пользователи строят на "Яндекс.Картах". На минувшей неделе показатель снизился 68%.