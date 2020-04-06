Банкиры просят разрешить гражданам выход на улицу для визита в банки

Ассоциация банков России попросила власти признать посещение банковских офисов и банкоматов обоснованной причиной для выхода на улицу граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции.

В письме главе Банка России Эльвире Набиуллиной и премьер-министру Михаилу Мишустину банкиры просят обратиться с такой просьбой к руководителю оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией Татьяне Голиковой и к главам регионов.

В письме отмечается, что разрешение физлицам в условиях режима самоизоляции посещать отделения банков и места расположения банкоматов для неотложных финансовых операций и обязанность банков продолжить работу упоминались в обращении президента, но не отражены в решениях региональных властей по введению режима повышенной готовности.

По мнению банкиров, могут быть признаны неотложными следующие операции: открытие банковских счетов; внесение наличных для оплаты покупок в интернет-магазинах; снятие наличных для расчета с аптеками, магазинами и службами доставки, не принимающими к оплате банковские карты; получение банковских карт.

Таким образом, операции по вкладам и оформление кредитов (наиболее частые причины визита в банковские офисы) не должны считаться уважительной причиной визита в банк, следует из сообщения Ассоциации.

В соответствии с указом президента режим нерабочих дней с 4 по 30 апреля не распространяется на организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам). По мнению Банка России, к таким организациям могут быть отнесены не только банки, но и НПФ, управляющие компании и специализированные депозитарии, осуществляющие начисление и выплату пенсий, управление пенсионными накоплениями и резервами, паевые инвестиционные фонды, страховые компании, а также биржи, клиринговые организации, депозитарии и профучастники рынка ценных бумаг, обеспечивающие биржевые торги и гарантирующие расчеты по ним.