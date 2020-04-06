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06.04.2020 21:32
Рубрика: Легковые авто

Беспилотные автомобили начали тестировать еще в 11 регионах

Текст: Евгений Гайва
Тестирование беспилотных автомобилей помимо Москвы и Татарстана началось еще в 11 регионах России, рассказали "РГ" в Минтрансе. В ведомстве считают, что использование интеллектуальных транспортных технологий станет одним из приоритетов развития отрасли в ближайшем будущем.
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Фото: Илья Питалев/ РИА Новости

Эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования расширили с 1 марта 2020 года по постановлению правительства от 22 февраля этого года. В зону эксперимента дополнительно включили Владимирскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Новгородскую, Самарскую области, Чувашскую Республику, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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"Учитывая высокие темпы развития таких технологий, Минтрансом России создаются условия и прорабатываются предложения, направленные на обеспечение возможности их безопасной эксплуатации на дорогах общего пользования", - отметил директор департамента цифровой трансформации министерства Дмитрий Баканов. Внедрение беспилотных и интеллектуальных транспортных технологий является одним из приоритетных направлений развития как общемирового, так и национального транспортного комплекса, подчеркнул он.

Грядущий выход беспилотников на улицы городов поддержат законодательно и технически. В концепции обеспечения безопасности дорожного движения с участием беспилотников, утвержденной распоряжением правительства 25 марта этого года, прописано законодательное регулирование нового вида транспорта. С технической точки зрения потребуется создание системы оценки беспилотников для их допуска на дороги.

В Минтрансе рассказали, что в России уже упрощена процедура оценки беспилотников. Автомобили должны соответствовать обязательным требованиям. Оценивать будут сразу партиями, в которых должно быть не более 150 штук. Зато в лабораторию собственнику придется отправлять только одно транспортное средство, которое выберут случайным образом.

Массовое производство беспилотных автомобилей также скоро будет запущено. Например, компания "Яндекс" в марте прошлого года подписала соглашение о сотрудничестве с Hyundai Mobis. Уже разработан прототип беспилотной машины на базе новой модели Hyundai Sonata.

Фото: скриншот с youtube.com
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Тем временем первые пассажирские авто проходят испытания в Москве, на полигоне в Подмосковье и на улицах Иннополиса в Татарстане в качестве такси. Иннополис в августе 2018 года стал первым в мире городом, где беспилотники уже используются для повседневных поездок. "Сейчас за один день беспилотное такси вызывают в среднем 40 раз, а в некоторые дни число доходит и до 100. В рамках требований текущего законодательства все поездки на этом этапе бесплатны", - пояснили "РГ" в "Яндекс".

Разработкой технологий управления беспилотными автомобилями в России занимаются несколько IT-компаний, автопроизводителей и научных институтов, среди них компания КамАЗ и МАДИ, заметил главный аналитик Ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин. Но у "Яндекса" наибольшие перспективы в коммерческом использовании беспилотников, "компания может практически первой в мире вывести в городах беспилотное такси", - считает он.

#автомобили