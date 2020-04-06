Цены на нефть отыграли утреннее падение после новостей об ОПЕК+

Цена на нефть марки Brent отыграла утреннее падение до 31 доллара за баррель и к 10.30 по московскому времени торгуется около 33,7 доллара за баррель. Североморская марка нефти WTI стоит 27,9 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

В начале торгов цены на нефть упали с 35 до 31 доллара за баррель из-за переноса переговоров нефтедобывающих стран на 8-9 апреля. Первоначально ожидалось, что они пройдут в формате видеоконференции 6 апреля. Поддержали котировки и вернули их к росту надежды на то, что нефтедобывающие страны все же сумеют договориться между собой.

Другой поддержки у "черного золота" пока на рынке нет. Спрос на нефть и нефтепродукты падает на фоне расширения эпидемии коронавируса, а большинство стран - бывших участников ОПЕК+ - пока не отказались от своих намерений увеличивать добычу, после формального развала сделки о ее сокращении. Снижение спроса на нефть в мире сейчас составляет 10-15 млн баррелей, а по некоторым оценкам более 20 млн баррелей в сутки, и эта цифра продолжит расти.

Видеоконференция участников ОПЕК+, а также представителей США, Канады, Норвегии и Бразилии теперь должна пройти 8 или 9 апреля. Странам-участникам предстоит договориться об общем сокращении добычи на 10 млн баррелей в сутки или даже больше. Если соглашение будет достигнуто, то основная нагрузка сокращения ляжет на крупнейших производителей нефти - Россию, США и Саудовскую Аравию.