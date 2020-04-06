Новости

Ученые оценили риск заражения коронавирусом при дыхании и разговоре 21:24
Джоан Роулинг рассказала, что обнаружила у себя симптомы коронавируса 21:05
Число жертв коронавируса в США превысило 10 тысяч человек 21:04
В Челябинске вскрыты злоупотребления на строительстве Конгресс-холла 20:30
Коммунисты предложили Мишустину не проводить ЕГЭ в этом году 20:29
Московские экологи попросили не выпускать птиц на волю в Благовещение 20:27
Депутаты предложат Мишустину помочь потерявшим работу из-за коронавируса 20:21
В Крыму СК начал проверку отеля, принимавшего туристов 20:19
Бывший вице-губернатор Тамбовской области задержан полицией 20:09
На этой неделе сформируют индивидуальные программы развития регионов 20:06
В Москве умерли двое больных с коронавирусом 19:49
В Ленобласти нашли магазин по продаже запчастей от ворованных машин 19:36
В Германии предложили отправлять на карантин всех прибывающих в страну 19:32
Владислав Федулов назначен замминистра экономического развития 19:24
В борьбе с коронавирусом врачам поможет искусственный интеллект 19:20
Крымский ученый назвал регионы, которым угрожают пожары в Чернобыле 19:12
Петербургские автодилеры попросили признать их пострадавшими от COVID-19 19:10
Жителям Севастополя выдали 60 тысяч пропусков 19:05
Иисуса Воробьева оштрафовали за неповиновение полиции 19:01
Ученые подсчитали количество левшей на планете 19:00
В Мурманской области анонсировали строительство спортивного интерната 18:52
Зюганов представил Мишустину предложения по поддержке граждан и экономики 18:47
Минтруд: На поддержку семей с детьми перечислят 200 млрд. рублей 18:41
Kia рассказала, сколько успела продать Seltos в России 18:38
Германия и Австрия выступили против выпуска "коронавирусных" облигаций 18:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Расписание учебы на "дистанционке": советы родителям
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
06.04.2020 21:11
Рубрика: Общество

Звериные истории

Чем грозит пандемия COVID-19 зоопаркам в разных странах
Текст: Игорь Дунаевский, Екатерина Забродина, Нива Миракян (Рим) , Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Пандемия COVID-19, загнавшая жителей многих стран на карантин, создала большие проблемы зоопаркам и их питомцам, оказавшимся в ловушке.
Тигрица из зоопарка Бронкса подхватила коронавирус от персонала. Теперь у нее сухой кашель и нет аппетита. Фото: REUTERS Тигрица из зоопарка Бронкса подхватила коронавирус от персонала. Теперь у нее сухой кашель и нет аппетита. Фото: REUTERS
Тигрица из зоопарка Бронкса подхватила коронавирус от персонала. Теперь у нее сухой кашель и нет аппетита. Фото: REUTERS

В США эксперты предостерегают, что по мере введения транспортных ограничений в стране многие зоопарки могут столкнуться с дефицитом продуктов, что грозит гибелью животных от голода. Кроме того, выяснилось, что COVID-19 может и напрямую угрожать животным. Зоопарк в Нью-Йорке сообщил, что этот вирус был диагностирован у малайской тигрицы, преположительно подхватившей его от персонала. Это первый такой случай в мире. У тигрицы, ее сестры, двух амурских тигров и льва заметили сухой кашель и снижение аппетита.

Фото: iStock
В Ленинградском зоопарке показали, как живут животные без посетителей

Опустевшие американские зоопарки перешли на онлайн-трансляции своих будней. Например, крупный Смитсоновский зоопарк в Вашингтоне разместил камеры в вольерах львов, панд, слонов и даже кротов. Многие зоопарки выкладывают видеозаписи, где персонал дрессирует, развлекает или кормит животных. Океанариум в Монтеррее запустил видео с аквариумом из медуз для медитации. А у подписчиков Чикагского океанариума знаменитостями стали два пингвина, которых выпустили бродить по коридорам и смотреть на других питомцев.

В Великобритании, по данным Daily Star, особенно тяжело приходится небольшим местным зоопаркам, чьи владельцы приобретали продукты для своих питомцев в супермаркетах, которые на фоне панических настроений покупателей теперь ограничивают объемы продаж в одни руки.

Итальянские зоопарки бьют тревогу: в ближайшее время они могут лишиться необходимого ухода и привычного рациона питания. Первым сигнал SOS бросил сафари-парк на озере Маджоре. "Мы обращаемся к торговым центрам, супермаркетам, фруктовым и овощным лавкам, пекарням, производителям и фермерским хозяйствам с просьбой пожертвовать ненужные продукты", - говорится в обращении парка, который боится не выжить без поступлений от продажи билетов для посетителей и не дождаться обещанных правительством госдотаций.

Фото: iStock
Кошек назвали самыми восприимчивыми к коронавирусу животными

А вот зоопарк Неаполя, чтобы пережить сложные времена и обеспечить достойный уход за животными, запустил в "Фейсбуке" акцию #sostienilozoo (#помогизоопарку). Ее смысл заключается в покупке бессрочного билета, который можно будет использовать сразу после того, как вирус будет побежден.

Во Франции 350 зоопарков закрылись еще в середине марта, распустив почти весь персонал, кроме ветеринаров и тех, кто ухаживает за животными. В одном из крупных заведений такого рода в Бовале коренным образом изменили график работы сотрудников, чтобы полностью исключить контакт между ними. В этом зоопарке запаса фуража и питания для животных хватит на пять-шесть недель. А учитывая, что поставщики и транспортные компании функционируют в прежнем режиме, с подвозом всего необходимого больших проблем быть не должно.

Зоопаркам не хватает денег на питание для животных, ведь теперь некому продавать билеты

Иная картина в зоопарках помельче. Главный вопрос - финансовый. Многие из них живут на средства от продажи билетов, и могут в ближайшее время оказаться на грани банкротства. Так, зоопарк Буасьер-дю-Доре подает населению сигнал SOS: для прокорма постояльцев и на оплату текущих расходов ежемесячно требуется 215 тысяч евро, а в кассе такой суммы нет. Собрано около 10 тысяч евро, но этого явно недостаточно.

Фото: CRUCIATTI / AFP
В опустевший из-за карантина центр Рима пришли дикие животные

В Германии закрытые на неопределенный срок зоопарки переживают настоящую катастрофу. Зачастую им остается рассчитывать на пожертвования или на помощь неравнодушных. Директор уникального заповедника на берегу Северного моря в земле Шлезвиг-Гольштейн был несказанно счастлив, когда местные жители подогнали фуру с сеном, соломой, пшеницей, морковкой и кормом для птиц. Этого хватит, чтобы продержаться хотя бы неделю. Портал Deutsche Welle опубликовал снимок из Карлсруэ, где по обезлюдевшим дорожкам зверинца целыми днями гуляет слониха Нанда. А администрация зоопарка не знает, откуда взять деньги на прокорм Нанды и других обитателей.

Общество Природа В мире США В мире Европа Великобритания В мире Европа Италия В мире Европа Франция Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Россия возобновляет спецрейсы для возвращения граждан из-за рубежа
Россия ограничила госзакупки импортных огурцов и помидоров
Установлены требования к условиям отсрочки арендных платежей для бизнеса
В Минтруде рассказали, кто и как сможет получить выплаты на детей до трех лет
Кабмин ограничил размер наценки на маски и перчатки 10 копейками
Как обезопасить детей в интернете во время карантина
Как не только уйти "на удаленку", но и вернуться обратно