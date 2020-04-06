Тигрица из зоопарка Бронкса подхватила коронавирус от персонала. Теперь у нее сухой кашель и нет аппетита. Фото: REUTERS

В США эксперты предостерегают, что по мере введения транспортных ограничений в стране многие зоопарки могут столкнуться с дефицитом продуктов, что грозит гибелью животных от голода. Кроме того, выяснилось, что COVID-19 может и напрямую угрожать животным. Зоопарк в Нью-Йорке сообщил, что этот вирус был диагностирован у малайской тигрицы, преположительно подхватившей его от персонала. Это первый такой случай в мире. У тигрицы, ее сестры, двух амурских тигров и льва заметили сухой кашель и снижение аппетита.

Опустевшие американские зоопарки перешли на онлайн-трансляции своих будней. Например, крупный Смитсоновский зоопарк в Вашингтоне разместил камеры в вольерах львов, панд, слонов и даже кротов. Многие зоопарки выкладывают видеозаписи, где персонал дрессирует, развлекает или кормит животных. Океанариум в Монтеррее запустил видео с аквариумом из медуз для медитации. А у подписчиков Чикагского океанариума знаменитостями стали два пингвина, которых выпустили бродить по коридорам и смотреть на других питомцев.

В Великобритании, по данным Daily Star, особенно тяжело приходится небольшим местным зоопаркам, чьи владельцы приобретали продукты для своих питомцев в супермаркетах, которые на фоне панических настроений покупателей теперь ограничивают объемы продаж в одни руки.

Итальянские зоопарки бьют тревогу: в ближайшее время они могут лишиться необходимого ухода и привычного рациона питания. Первым сигнал SOS бросил сафари-парк на озере Маджоре. "Мы обращаемся к торговым центрам, супермаркетам, фруктовым и овощным лавкам, пекарням, производителям и фермерским хозяйствам с просьбой пожертвовать ненужные продукты", - говорится в обращении парка, который боится не выжить без поступлений от продажи билетов для посетителей и не дождаться обещанных правительством госдотаций.

А вот зоопарк Неаполя, чтобы пережить сложные времена и обеспечить достойный уход за животными, запустил в "Фейсбуке" акцию #sostienilozoo (#помогизоопарку). Ее смысл заключается в покупке бессрочного билета, который можно будет использовать сразу после того, как вирус будет побежден.

Во Франции 350 зоопарков закрылись еще в середине марта, распустив почти весь персонал, кроме ветеринаров и тех, кто ухаживает за животными. В одном из крупных заведений такого рода в Бовале коренным образом изменили график работы сотрудников, чтобы полностью исключить контакт между ними. В этом зоопарке запаса фуража и питания для животных хватит на пять-шесть недель. А учитывая, что поставщики и транспортные компании функционируют в прежнем режиме, с подвозом всего необходимого больших проблем быть не должно.

Зоопаркам не хватает денег на питание для животных, ведь теперь некому продавать билеты

Иная картина в зоопарках помельче. Главный вопрос - финансовый. Многие из них живут на средства от продажи билетов, и могут в ближайшее время оказаться на грани банкротства. Так, зоопарк Буасьер-дю-Доре подает населению сигнал SOS: для прокорма постояльцев и на оплату текущих расходов ежемесячно требуется 215 тысяч евро, а в кассе такой суммы нет. Собрано около 10 тысяч евро, но этого явно недостаточно.

В Германии закрытые на неопределенный срок зоопарки переживают настоящую катастрофу. Зачастую им остается рассчитывать на пожертвования или на помощь неравнодушных. Директор уникального заповедника на берегу Северного моря в земле Шлезвиг-Гольштейн был несказанно счастлив, когда местные жители подогнали фуру с сеном, соломой, пшеницей, морковкой и кормом для птиц. Этого хватит, чтобы продержаться хотя бы неделю. Портал Deutsche Welle опубликовал снимок из Карлсруэ, где по обезлюдевшим дорожкам зверинца целыми днями гуляет слониха Нанда. А администрация зоопарка не знает, откуда взять деньги на прокорм Нанды и других обитателей.