Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля

"Ищейка" сменила "Заступников"

Первый вопрос от зрителей Первого канала - что с сериалом "Заступники" режиссера Владимира Котта, отчего его дальше не показывают в эфире. В сериале 16 серий. Показали 8. Ответ на этот вопрос таков - показ сериала решено разделить на два сезона. Первый канал так уже делал - например, с сериалом "Лучше, чем люди" была подобная ситуация. Обещают, что второй сезон вскоре покажут.

А пока в вечернем прайме Первого канала четвертый сезон популярного сериала "Ищейка" с Анной Банщиковой в главной роли. В этом сезоне проходит более двух лет с того момента, как подполковник Александра Кушнир отошла от дел и с головой погрузилась в семейный быт. Теперь Александра - счастливая мать маленького Миши и жена Бориса. И всё же Александра не находит себе места без работы. Ежедневно распутывать самые сложные дела и одновременно ухаживать за ребёнком - непосильная задача даже для опытного следователя, но Александра готова рискнуть. Она ещё не подозревает, что на её горизонте вновь возникнет человек из прошлого... Кстати, в феврале этого года было объявлено об окончании съемок пятого сезона проекта.

Первый канал, 6-9 марта, 21:30

Последний герой 90-х

На НТВ - премьера остросюжетного детектива "Рикошет" производства "Киностудии КИТ" (входит в ГПМ КИТ в составе "Газпром-медиа"). Главные роли в картине исполнили Александр Устюгов, Екатерина Волкова, Сергей Шнырёв, Пётр Рыков, Виктория Заболотная и Ингрид Олеринская. Премьерный показ сериала состоялся 30 марта в рамках престижной программы MIPTV's Drama Buyers Summit. В этом году все показы, запланированные к международной выставке контента MIPTV 2020, проходят в онлайн-формате, который обеспечивает сервис MIPTV Online+. Детектив стал единственным российским проектом, на котором остановили свой выбор эксперты медиаиндустрии.

20 лет назад Артёма Волкова официально похоронили. "Воскреснуть" его заставляет гибель родителей в автомобильной аварии. Чтобы попрощаться с ними "последний герой" лихих 90-х возвращается в родной Анинск с новым лицом, новыми документами и новым именем - теперь его зовут Денис. Он сразу оказывается в центре криминальных событий городка. Александр Устюгов не только сыграл главную роль в картине, но и принял участие в записи саундтрека: вместе со своим музыкальным коллективом Ekibastuz он исполнил песню "Обнуляю". Это стало первым подобным опытом для артиста. В сериале прозвучит ещё одна композиция в исполнении актёра: вместе с Екатериной Волковой они записали кавер-версию песни "Янтарь и Серебро". В записи саундтреков принял участие и известный рэпер Батишта: в фильме прозвучат две его композиции - "Давай малышка" и "Нет, нет, да".

НТВ, с 6 апреля, 21:00

Карантин в провинции Хубэй

Новый фильм Discovery Channel "COVID-19: Китай против вируса" расскажет, как было принято одно из самых радикальных решений в истории здравоохранения. В картине представлены уникальные документальные кадры из города Ухань, провинция Хубэй. Коронавирусная инфекция CoViD-19 была впервые зафиксирована в Китае, где всего за два месяца удалось подавить вспышку болезни.

Новый проект прослеживает хронологию событий, предшествовавших закрытию на карантин целого региона. В фильм вошли эксклюзивные хроники и интервью с китайскими врачами, вирусологами, экспертами в области здравоохранения, волонтерами, пациентами, представителями властей, а также специалистами из других стран и представителями ВОЗ.

Discovery Channel, 7 апреля, 22:55

Скажите, "Доктор 24"

С первых дней эпидемии COVID-19 миллионы людей по всему миру искали и ищут в интернете ответы: лечится ли это, какие лекарства принимать, как сделать антисептик своими руками, можно ли заразиться через посылку из Китая? Телеканал "Москва 24" поможет разобраться - запускает видеоблог "Доктор 24", отвечающий на актуальные вопросы о здоровье. Алёна Рабинович, Анна Арутюнова и Юлиан Капицын отделят правду от фейков, изучая самые популярные интернет-запросы. Нужно ли уменьшать калорийность, пока сидишь дома? Как не убить мужа на карантине? Во время паники все скупали гречку. Правда ли она полезна?

Личный интерес героев к здоровому образу жизни доведет все расследования до конца, ведь они сами хотят знать ответы на ваши вопросы. В видеоблоге не будет традиционных телеведущих и картинок из студии. Только живая и динамичная съемка от первого лица!

Выпуски "Доктора 24" на канале "Москва 24" 3 раза в день (12:48, 14:15, 16:15), а также в соцсетях

Гимнастика для старших

На телеканале "Доверие" стартовал новый проект - "Делаем вместе". Он поможет людям старшего возраста легче пережить вынужденную изоляцию. Легендарная ведущая "Ритмической гимнастики" Елена Скороходова возвращается в телеэфир для того, чтобы рассказать как правильно поддержать себя во время карантина, не потерять мышечный тонус, не впасть в уныние и создать хорошее настроение. Каждое утро Елена и ее помощники покажут простые, но эффективные упражнения, которые легко можно выполнять дома. И для этого не нужно иметь дорогостоящий спортивный инвентарь. Достаточно просто надеть удобную одежду, проветрить комнату и включить телевизор.

"Доверие", каждое утро

Будни провинциальной больницы

Первый канал анонсировал интернет-премьеру медицинского сериала "Практика 2". Уже с 29 марта на kino.1tv.ru можно посмотреть первые 10 серий без подписки. Начиная с 30 марта, новая серия доступна для всех подписчиков. Всем новым пользователям подписка на месяц за 1 рубль.

"Практика" - медицинская драма, рассказывающая о буднях врачей провинциальной больницы в Туле, их работе и непростых взаимоотношениях. Два главных героя фильма - талантливый хирург Евгения Королева (Ксения Лаврова-Глинка) и приехавший из Москвы врач Илья Соколов (Эльдар Лебедев).

Действие второго сезона начинается спустя год. В приемном отделении по-прежнему ни минуты покоя. У каждого пациента - своя боль, а Женя, Илья, Оля и Слава делают все, чтобы спасти каждого. У Жени и Ильи важный день - их свадьба. Кажется, что все препятствия, наконец, позади. Пожелать молодым "счастья" приезжает Лана. Но объяснение Ланы и Ильи заканчивается ссорой. А вскоре пострадавшую от рук маньяка Лану привозят в больницу...В новом сезоне в одной из главных ролей появится Борис Хвошнянский ("Сальса").

В эпизодах сыграют Владимир Носик, Прохор Шаляпин, Жанна Эппле, Наталья Громушкина, Ольга Машная, Алексей Тихонов, Михаил Химичев и другие.

Киносайт Первого канала, с 29 марта

Гагарин - лучший из лучших

Историческую драму "Гагарин. Первый в космосе" повторят ко Дню Космонавтики 12 апреля. Это первая попытка создания масштабного художественного фильма о Юрии Гагарине. История об обычном парне, попавшем в необычные обстоятельства, о человеке, которому было предначертано судьбой первым шагнуть в космос.

Основной лейтмотив фильма - борьба за право быть первым. В первый отряд космонавтов отбирали из трёх тысяч летчиков-истребителей по всей стране. В легендарную двадцатку попали лучшие из лучших. Кто из них полетит первым, не знал никто. В дальнейшем, из первого отряда космонавтов в космос слетали только 12 человек, остальные выбыли по разным причинам...

В ролях: Ярослав Жалнин, Михаил Филиппов, Владимир Стеклов и другие.

Первый канал, 12 апреля, 23:10

Талант и харизма Чака Берри

Британский документальный фильм "Чак Берри" (Chuck Berry) - на Первом канале 10 апреля в 00:15.

Чак Берри был признанным королем рок-н-ролла. Несмотря на звездный статус и признание его таланта такими известнейшими исполнителями, как Джон Леннон, Брюс Спрингстин, Кит Ричардс, Стив ван Зандт, Джо Перри и Элис Купер, Берри был скромен и оставался верен семье. Он был настоящим знатоком слова и музыки, счастливым обладателем и таланта, и харизмы.

Наследники Берри сами обратились к известному режиссеру и продюсеру Джону Брюэру с просьбой стать автором эксклюзивного документального фильма об одном из создателей рок-н-ролла.

Первый канал, 10 апреля, 00:15

Елена Степаненко: новый имидж

Канал "Россия 1" начинает новое воскресное "Шоу Елены Степаненко". А чтобы зрителям было интереснее, шоу "усилили" Ольгой Бузовой. Но - по порядку. Елена Степаненко решила обновиться и подготовилась к весне - кардинально сменила имидж. Познакомиться с обновлённой Еленой Степаненко хотят все. Первыми в гости заглянут Мария Аронова, Татьяна Васильева, Ольга Бузова, Ефим Шифрин, Анна Семенович, Олеся Железняк, Анфиса Чехова, Николай Цискаридзе. Давний друг Ефим Шифрин задаст Елене очень личный, но современный вопрос… почему же у любимицы миллионов до сих пор нет Инстаграма? Эту тему продолжит и самая влиятельная инстадива современности Ольга Бузова. Она научит Елену модным словечкам и успеху в соцсетях. Не удивимся, если после такого мастер-класса Степаненко выйдет в топ Инстаграм! Ну а если с Марией Ароновой Елена пойдёт ещё дальше и протестирует современные гаджеты, то что же на будет делать с другими гостями - даже страшно представить. Студия программы тоже обновилась. Модное многофункциональное пространство. Есть и зона интервью, и мастерская, и зона активности для танцев, песен и аттракционов.

"Россия 1", с 12 апреля, 12:10

Дороги Игоря Миркурбанова

Гость ток-шоу "Мой герой" на канале "ТВ Центр" - Игорь Миркурбанов". Кажется, нет города, где не побывал Игорь Миркурбанов, вуза, в который он не поступал, и московского театра, где он не играл. Родился будущий актер в Чимкенте, учился и работал в Томске, Новосибирске, Кемерово, Юрге, Москве и даже Тель-Авиве. За плечами у него учеба в нескольких технических вузах, Новосибирской консерватории и, наконец, на режиссерском факультете московского ГИТИСа.

Актер с благодарностью вспоминает своих педагогов по ГИТИСу - режиссеров Андрея Александровича Гончарова и Марка Анатольевича Захарова. В начале "лихих 90-х" зрители перестали приходить в театр, и, чтобы не потерять профессию, Игорь Миркурбанов уехал в Израиль, где его наставник по театру им. В.В. Маяковского Евгений Арье создавал театр "Гешер". Играть приходилось и на русском языке, и на иврите.

В Москву в начале "нулевых" его позвал Андрей Эшпай, пригласив сниматься в фильме "Многоточие". Тут же последовало приглашение от Ивана Дыховичного на роль Михаила в картине "Вдох-выдох". Если Эшпай и Дыховичный вернули его в кино, то Константин Богомолов - в театр. Актера пригласили в МХТ им. А.П. Чехова на роль Лорда в "Идеальном муже". Богомолов похлопотал о Миркурбанове перед Табаковым, и последовала встреча с Олегом Павловичем...

"ТВ Центр" в четверг, 9 апреля, в 13:40.

Зло должно быть наказано?

Новый документальный фильм "Черная метка для звезды" - на канале "ТВ Центр". На киноэкране они издевались над своими детьми и мужьями, наживались на чужой беде. Зрители не сомневались: злодейки на киноэкране и в жизни должны быть лживыми и подлыми.

В итоге Ирине Акуловой пришлось спрятаться от зрительской ненависти в маленьком городе. Вера Алтайская нашла утешение в алкоголе. От Валентины Телегиной отреклась родная дочь. Надежда Федосова каким-то чудом убедила себя в том, что за всю жизнь не сыграла ни одной отрицательной роли. А Ольга Викланд добровольно обрекла себя на смерть. Но какими на самом деле были эти женщины? И так ли уж они походили на своих жестоких и злых экранных героинь?

Участники: Вениамин Смехов, Наталья Седых, Татьяна Бронзова, Сергей Жолобов, Эра Зиганшина, Инна Кара-Моско, Тамара Лякина, Елена Драпеко, режиссер Денис Азаров, писатель Наталья Тендора, киновед Александр Шпагин.

"ТВ Центр", 9 апреля, 23:05

"Геликон-опере" - 30 лет

К 30-летию театра "Геликон-опера" в вечернем эфире "Россия К" - опера Дмитрия Шостаковича "Леди Макбет Мценского уезда" и опера Джакомо Пуччини "Турандот". Режиссер обоих спектаклей - Дмитрий Бертман. День рождения у театра 10 апреля. В его репертуаре более 75 постановок.

Опера "Леди Макбет Мценского уезда" завоевала четыре "Золотые маски" в различных номинациях. Ей рукоплескали в России, Франции, Италии, Венгрии, Эстонии, Израиле, Южной Корее. С огромным успехом "Леди Макбет Мценского уезда" прошла на сцене Театра Данте Алигьери и в знаменитом Teatro Comunale di Bologna в Италии, ею восхищалась публика в Муниципальном театре Сан-Паулу - одном из самых известных театров Южной Америки. Над постановкой "Турандот" работала интернациональная команда: известный китайский художник-сценограф Камелия Куу, художник по свету - американец Томас Хазе, оформивший множество постановок в оперных театрах Европы и Америки и мюзиклов на Бродвее. Музыкальное руководство взял на себя народный артист СССР Владимир Федосеев, до этого ни разу в России не дирижировавший оперным спектаклем. Эту постановку покажут 19 апреля.

"Россия К", 12 апреля, 22:25

Фото - на память

На "России К" - новый документальный сериал "Фотосферы", который посвящен мастерам фотоискусства - нашим современникам. Четыре героя - профессионалы, каждый - с собственной философией ремесла.

Первая часть - "Спорт. Сергей Киврин", 6 апреля. Вторая часть - "Война. Сергей Пономарёв", 7 апреля. Третья - "Пейзаж. Андрей Бронников", 8 апреля. О фотоглянце пойдет речь в заключительной, четвертой части, "От глянца к искусству. Владимир Клавихо-Телепнев", 9 апреля

"Россия К", с 6 апреля, 23:15

Онлайн-трансляции концертов "Зарядья"

Телеканал "Россия К" начал онлайн-трансляции концертов из из Большого зала "Зарядье" на своем сайте www.tvkultura.ru. Очередной концерт 9 апреля - "день фортепианного дуэта".

Выдающиеся пианисты современности Борис Березовский и Александр Гиндин исполнят переложения для двух фортепиано известных сочинений Мориса Равеля, Джорджа Гершвина, Вернона Дьюка, Уэндела Кинэя, а также произведения для фортепианного дуэта Ливингстона Герхарта и Уильяма Болкома.

"Россия К", сайт, 9 апреля, 19:00

Полицейская академия на Рублевке

На ТНТ - новый сезон "Полицейского с Рублевки" с Сергеем Буруновым в главной роли.

В самом престижном районе страны откроет свои двери Академия полиции Российской Федерации. Возглавит новую структуру легендарный полковник Владимир Яковлев, который в кратчайшие сроки должен воспитать лучшие кадры в стране. Несмотря на то, что моральное здоровье Яковлева за годы службы в Барвихе серьезно подорвано - нервный тик, дергающийся глаз, смех и плач без причины - он сделает все, чтобы оправдать возложенное на него доверие. Поговаривают, что ему уже давно хотят присвоить генерала.

Само собой, работать Яковлев будет не в одиночку. Вместе с ним воспитывать новые кадры будут сотрудники ОМВД "Барвиха Северное" Игорь Мухич (Роман Попов), Алиса Рыбкина (Рина Гришина) и трио Елисеев, Савельев, Котельников (Ростислав Гулбис, Александр Дерепко, Сергей Штатнов). Но самое главное, что к барвихинским копам присоединится еще и Кристина (Софья Каштанова).

В новом сезоне Гриша Измайлов уволился из полиции, женился на своей девушке Алене и уехал в романтическое бессрочное путешествие по миру. Поэтому все акценты смещаются именно на Володю Яковлева, который станет главной движущей силой сериала. Кстати, с 6 апреля ТНТ начнет впервые на ТВ показывать нашумевший сериал "Звоните ДиКаприо".

ТНТ, с 6 апреля, 20:00

Тарантино - на карантине

Телеканал новинок мирового и отечественного кинематографа "Кинопремьера" впервые на отечественном ТВ покажет девятый фильм Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде".

Лос-Анджелес, 1969 год. Некогда популярный сериальный актер и звезда ТВ-вестернов Рик Далтон вместе со своим дублёром, шофёром и лучшим другом Клиффом Бутом безуспешно пытается ухватиться за ускользающую славу в Голливуде и не потеряться в слишком быстро меняющемся мире "фабрики грёз". А еще выясняется, что по соседству живет модный режиссер Роман Полански со своей женой - молодой актрисой Шэрон Тэйт.

В главных ролях - звездный ансамбль: Леонардо ДиКаприо, Брэд Питт и Марго Робби. Картина была выдвинута в десяти номинациях премии "Оскар"-2020 и выиграла две статуэтки: за лучшую работу художника-постановщика за лучшую мужскую роль второго плана, присужденную Брэду Питту.

"Кинопремьера", 8 апреля, 20.30

Таиланд и дельфины

Новый документальный фильм на HDL рассказывает о священном царстве впечатляющей красоты, ведь Таиланд - это не только пляжи. Страна райских островов, рисовых полей, высоких скал известняка, скрытых храмов и неспящего города Бангкока.

В столице можно встретить животных, которые сделали городскую среду своим домом. Поездка на север страны похожа на путешествие во времени: до сих пор древние племена практикуют вековые традиции.

Также на канале - фильм "Диалоги с дельфинами". В картине французских документалистов показаны встречи с семью ведущими специалистами по дельфинам со всего света, которые посвятили свою жизнь расшифровке загадочного поведения этих удивительных млекопитающих.

HDL, с 6 по 8 апреля, 21:50

Чернобыль: воздух, вода, земля

На телеканале "Живая Планета" - премьера первой серии документального цикла "Выжить в Чернобыле". Все о главной техногенной катастрофе XX века и ее последствиях - в трехсерийном цикле, снятом непосредственно на месте событий прошлого.

Из первой части фильма - "Воздух" - зрители узнают: в каком состоянии сейчас находится тот самый четвертый энергоблок? Как за тридцать лет изменился видовой состав птиц в Зоне и повлияла ли на это радиация? Что позволяет выживать специалистам на ближайшей к могильнику станции радиационного мониторинга? Где можно спрятаться от радиоактивного дыма во время лесных пожаров и пыльных бурь? Что будет с человеком, если он попробует мёд, собранный Чернобыльскими пчелами?

Следующие две серии проекта - "Вода" и "Земля" - затронут темы: кто ловит рыбу в радиоактивных водах реки Припять? Почему под карнизами заброшенных домов дозиметр начинает зашкаливать? Где можно встретить "чернобыльских мутантов"? Какое животное оказалось самым радиоактивным в Зоне отчуждения? Об этом и многом другом - в документальном проекте.

"Живая планета", 11 апреля, 9:50.

Пропавшие дети

Документальный сериал "Исчезновения и убийства в Атланте: Пропавшие дети" - на сервисе Амедиатека. Это леденящий душу док о похищениях и убийствах детей в Атланте в период с 1979 по 1981 год. Раскрыто было только два дела, остальные же долго время оставались в тени.

Самое время поднять архивы и не только восстановить справедливость для семей пострадавших, но и понять, какое влияние эти жуткие события оказали на страну и что они могут сказать о состоянии нации. Следствие ведут выдающиеся документалисты Джефф Дюпре и Маро Чермайефф ("Марина Абрамович: В присутствии художника").

"Амедиатека", с 6 апреля

Борьба: улучшенный вариант

Популярный сериал "Хорошая борьба" "переводит" на четвертый сезон. Его покажут на ресурсе Амедиатека.

На протяжении долгих лет Диана Локхарт тщательно выстраивала свою карьеру. Она, безусловно, заслужила право почивать на лаврах: блестящая юрист планирует скопить определенную сумму и наслаждаться отдыхом. Однако новый скандал перечеркивает ее планы.

Амедиатека, с 10 апреля