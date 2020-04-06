Чудо взаимовыручки: пикап помог внедорожнику выбраться из воды

В трудной ситуации, когда собственного опыта и умений для решения проблемы уже недостаточно, любой водитель всегда может рассчитывать а) на вызов мобильной бригады станции техобслуживания, б) на дружеский совет и сочувствие голосового помощника на смартфоне и, конечно же, в) на знаменитую водительскую взаимовыручку. Бывалые шоферы всегда помогут растерявшемуся новичку: поделятся запаской и топливом, выдернут из кювета и отбуксируют до ближайшего населенного пункта.

Так и произошло в Иордании, где разлившиеся по весне узенькие ручейки превратились в бурные мутные потоки. Чтобы преодолеть такую преграду, мало четырех ведущих колес, нужны еще и опыт экстремального вождения, и немалое самообладание.

Водитель белого внедорожника слишком верил в себя и своего железного коня, но тот в середине ручья совсем обессилел и замер на глубине около полутора метров в ожидании помощи со стороны или окончания паводка.

И тут - о чудо! - на выручку пришел флегматично наблюдавший за всем этим владелец Toyota Hilux. С легкостью пройдя бурный поток, его машина осторожно подтолкнула застрявший внедорожник к берегу и, убедившись, что у него все в порядке, вернулась на исходную позицию. Зачем же он ездил туда и сюда? Наверное, это и есть его главная миссия в этой жизни: стоять на берегу, в самом опасном месте, и, как герою "Над пропастью во ржи", следить за тем, чтобы с теми, кто слабее, ничего плохого не произошло.