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06.04.2020 19:20
Рубрика: Экономика

Повестка на апрель

"Единая Россия" ускорит принятие законов о детских пособиях
Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 74(8128)
Регионы до 9 апреля должны принять законы о выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак и поручил фракциям "Единой России" в заксобраниях ускорить эту работу. Пока только 2 субъекта РФ подготовили нормативную базу для таких выплат - Адыгея и Карачаево-Черкесия.

"Необходимо созвать сессии внеочередные и принять все необходимые изменения, чтобы в каждом субъекте семьи с детьми получили выплаты, о которых говорил президент", - сказал Турчак в ходе совещания "Единой России" и минтруда, которое проходило в режиме видеоселектора. На связи также были региональные отделения партии.

Фото: iStock
Как получить выплату на ребенка от 3 до 7 лет

Напомним, что ранее Владимир Путин в обращении к гражданам предложил серию новых мер поддержки. Он поручил начать выплату пособий на детей от 3 до 7 лет на месяц раньше - уже с июня этого года. На нее могут претендовать семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе.

Турчак отметил, что в условиях пандемии коронавируса многим людям нужна дополнительная социальная защита, и в первую очередь - семьям с детьми. "Размер выплаты составит половину прожиточного минимума для детей в регионе, в среднем - 5 500 рублей", - пояснил он.

Глава минтруда Антон Котяков также попросил представителей "Единой России" на местах взять этот вопрос на контроль, обсудить их с высшими исполнительными органами власти субъектов. "У нас две дедлайн-черты. Первая - формирование необходимых законодательных изменений на уровне субъектов до 10 апреля и вторая - подписание соглашений о перечислении субсидий - до 16 апреля", - сообщил он.

Размер выплаты составит в среднем - 5500 рублей

По словам Котякова, на сегодняшний день эту выплату ожидают порядка двух миллионов семей. Заместитель главы минтруда Ольга Баталина подчеркнула, что в случае если регионы не успеют подписать соглашение о субсидиях, то это будет иметь тяжелые для них последствия: по закону, субсидии будут отозваны. Кроме того, Баталина призвала разграничивать региональную и федеральную выплаты на детей. "У нас в ряде регионов есть уже выплаты на детей в возрасте от трех и далее лет. Ни в коем случае никакой подмены региональных выплат в случае введения этой новой выплаты произойти не должно", - призвала она.

Еще один вопрос, который обсуждался на совещании, - выплаты на детей до трех лет по пять тысяч рублей, которые семьи будут получать с апреля в течение трех месяцев. Об этом ранее говорил Владимир Путин в своем обращении к гражданам.

Фото: iStock
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Баталина разъяснила несколько моментов, касающихся этих выплат. В частности, выплаты будут получать те семьи, у которых право на материнский капитал возникнет до 1 июля 2020 года. Независимо от даты рождения ребенка внутри месяца семья все равно получает выплату за этот весь месяц. Семья может подать заявление на выплату до 1 октября этого года. Все, кто сделает это с апреля по июнь, будут получать выплаты в ежемесячном режиме. Те, кто подаст заявление с июля по октябрь, получат выплату за три месяца одним платежом. НДФЛ с этих выплат не взимается. Глава минтруда призвала коллег по партии вести разъяснительную работу в регионах и призывать граждан подавать заявления в электронном формате, чтобы к 1 июня не было очередей.

Экономика Пенсии и пособия Партии "Единая Россия" Декретные и пособия на ребенка

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