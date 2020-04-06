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06.04.2020 08:35
Рубрика: Спорт

Футболисты "Локомотива" отказались от сокращения зарплаты на 40%

Текст: Максим Домчев
Футболисты "Локомотива" не согласились на предложение руководства клуба о сокращение заработной платы на время приостановки сезона из-за пандемии коронавируса.
Генеральный директор ФК "Локомотив" Василий Кикнадзе. Фото: Александр Вильф/РИА Новости Генеральный директор ФК "Локомотив" Василий Кикнадзе. Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Генеральный директор ФК "Локомотив" Василий Кикнадзе. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Как сообщает Metaratings.ru, встреча игроков и руководства "Локомотива" состоялась четвертого апреля. По данным издания, на ней генеральный директор клуба Василий Кикнадзе предложил футболистам сокращение заработной платы на 40% на время приостановки чемпионата страны.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В качестве примера руководитель клуба привел московский "Спартак", футболисты которого пошли на аналогичные уступки. Во время встречи также обсуждалась судьба игроков, контракты которых истекают летом.

Интересы партнеров по "Локомотиву" представлял вратарь Маринато Гилерме, который выразил общее мнение всей команды: Кикнадзе мало общается с футболистами, видят они его редко и приходит он к ним только с плохими вестями - когда начальник хочет что-то забрать у игроков.

Сообщается, что по итогам встречи футболисты отказались от предложения. Следующий раунд переговоров намечен на понедельник, шестое апреля.

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