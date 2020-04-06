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06.04.2020 05:20
Рубрика: В мире

Генсек ООН сообщил о вспышке домашнего насилия на фоне пандемии COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Fabrice COFFRINI Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Fabrice COFFRINI
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Фото: AFP/Fabrice COFFRINI

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал страны усилить борьбу с домашним насилием, вспыхнувшим на фоне массовой изоляции, вызванной пандемией коронавируса. В своем видеообращении он напомнил, что недавно призывал к прекращению боевых действий во всех вооруженных конфликтах мира. Однако насилие, по его словам, не ограничивается полем боя.

Фото: Juan BARRETO/AFP
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Гутерреш отметил, что в последние недели по мере усиления экономического и социального давления происходит "ужасающая глобальная вспышка насилия в семье". В некоторых странах число женщин, обращающихся в службы поддержки, удвоилось, пишет РИА Новости.

Генсек ООН призвал правительства включить положения о предотвращении насилия в отношении женщин в свои национальные планы борьбы с коронавирусом. Гутерреш убежден, что нужно увеличить финансирование онлайн-служб поддержки и организаций гражданского общества, а судебные системы должны преследовать, виновных в жестоком обращении с женщинами.

Напомним, в марте Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек скончались.

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