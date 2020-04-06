Указ губернатора Иркутской области от 6 апреля 2020 года № 84-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В соответствии со статьей 20.61, частью 64 статьи 283 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области, от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) дополнить пунктами 401, 402 следующего содержания:

"401. Уполномочить на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области согласно перечню (прилагается).

Руководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области, чьи должностные лица уполномочены на составление протоколов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить осуществление мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленные настоящим указом.

402. Рекомендовать Главному управлению МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.) обеспечить взаимодействие с должностными лицами исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при осуществлении мероприятий по выявлению лиц, не выполняющих правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, установленных настоящим указом.";

2) дополнить Перечнем должностных лиц исполнительных органов государственной власти Иркутской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Иркутской области (прилагается).

2. Пункты 1, 2 настоящего указа действуют до 31 декабря 2020 года.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев





Утвержден указом губернатора Иркутской области от 6 апреля 2020 года № 84-уг

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 20.61 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составляют следующие должностные лица исполнительных органов государственной власти Иркутской области:

1) первый заместитель министра (руководителя);

2) заместитель министра (руководителя);

3) помощник министра (руководителя);

4) советник министра (руководителя);

5) начальник управления;

6) заместитель начальника управления;

7) начальник отдела;

8) заместитель начальника отдела;

9) главный советник;

10) ведущий советник;

11) советник;

12) ведущий консультант;

13) главный консультант;

14) ведущий консультант;

15) консультант;

16) главный государственный инспектор;

17) старший государственный инспектор;

18) государственный инспектор;

19) главный специалист-эксперт;

20) ведущий специалист-эксперт;

21) специалист-эксперт;

22) главный специалист 1 разряда;

23) главный специалист 2 разряда;

24) главный специалист 3 разряда;

25) ведущий специалист 1 разряда;

26) ведущий специалист 2 разряда;

27) ведущий специалист 3 разряда;

28) старший специалист 1 разряда;

29) старший специалист 2 разряда;

30) старший специалист 3 разряда;

31) специалист 1 разряда;

32) специалист 2 разряда;

33) специалист 3 разряда.

2. Пункт 1 настоящего Перечня распространяется на должностных лиц следующих исполнительных органов государственной власти Иркутской области:

1) министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области;

2) министерство имущественных отношений Иркутской области;

3) министерство культуры и архивов Иркутской области;

4) министерство образования Иркутской области;

5) министерство спорта Иркутской области;

6) министерство по молодежной политике Иркутской области;

7) министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;

8) министерство сельского хозяйства Иркутской области;

9) министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

10) администрация Усть-Ордынского Бурятского округа;

11) министерство экономического развития Иркутской области;

12) министерство труда и занятости Иркутской области;

13) министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской области;

14) министерство лесного комплекса Иркутской области;

15) управление делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

16) служба ветеринарии Иркутской области;

17) служба государственного жилищного надзора Иркутской области;

18) служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области;

19) служба записи актов гражданского состояния Иркутской области;

20) служба по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области;

21) служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области;

22) служба государственного экологического надзора Иркутской области;

23) служба по тарифам Иркутской области;

24) служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области;

25) служба государственного строительного надзора Иркутской области;

26) архивное агентство Иркутской области;

27) агентство по туризму Иркутской области;

28) агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Иркутской области







