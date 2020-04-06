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06.04.2020 11:07
Рубрика: Российский автопром

Итальянский проект ГАЗ-24 "Волга", от которого отказались в СССР

Текст: Борис Захаров

Мало кто знает, что в ходе очередного рестайлинга ГАЗ-24 "Волга" имела все шансы превратиться в подобие итальянского "одноклассника" Fiat 130. По информации бывшего руководителя легкового производства ГАЗ Владимира Носакова, в 1971 году в Турин отправился главный конструктор легковых автомобилей ГАЗ Николай Юшманов, под контролем которого на базе ГАЗ-24 был создан необычный прототип под рабочим названием Fiat 130 ГАЗ-24.

Фото: www.wroom.ru
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Как можно догадаться из этого наименования, итальянцы взяли за основу нашу "Волгу" и напичкали ее деталями от своего Fiat 130, который выглядел ультрамодно и статусно, но на тот момент, увы, не бил рекордов продаж. Итальянские компоненты серьезно осовременили как внешний вид, так и техническую начинку ГАЗ-24. Было внедрено множество фиатовских узлов и агрегатов, но кардинально конструкция шасси и трансмиссии не поменялась, а место под капотом занял 2,8-литровый V6 мощностью 160 л.с. от того же Fiat 130.

Во внешности стилеобразующими стали сдвоенные фары, решетка радиатора с тонкими поперечинами, стильные округлые внешние зеркала, бамперы в стиле Fiat 124, стилистически согласованный "фасадом" капот, крышка багажника без выштамповки, утопленные ручки дверей и широкие колеса. В салоне совершенно авангардно выглядят центральная консоль с шестью тумблерами и блоком печки, отделка фиатовской передней панели деревянным шпоном и полностью новая панель приборов с тахометром и спидометром, а также двухспицевый руль опять-таки от Fiat 130.

К величайшему сожалению, прототип не пошел в серию, как объясняют на ГАЗе - из-за большого числа доработок и, соответственно, их нерентабельности.

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