Плотность дорожных сетей оценивается в доле площади, отданной под улицы и дороги, от площади застроенной территории города. Ни в одном из городов РФ эта цифра не поднимается выше 10%. В США, Канаде, Австралии показатель равен 30-35%.

За пределами города другие измерители - учитывается плотность дорожной сети, привязанная не только к территории, но и к населению. Россия по своим показателям сопоставима с Бразилией, Индией, Южной Африкой и отстает даже от Польши и Турции, не говоря о Германии и Великобритании, говорит директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин.

Стопроцентной уверенности в том, что люди будут расселяться из мегаполисов, нет. Мировой опыт показывает, что развиваются городские агломерации, а численность населения в них по отношению к сельской местности и малым городам растет, отмечает директор транспортной Ассоциации Московской агломерации Норайр Блудян. В России уже сейчас в некоторые агломерации входят по 3-5 субъектов. Новая транспортная система должна позволять людям свободно передвигаться между ними.