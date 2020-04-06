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06.04.2020 10:34
Рубрика: Легковые авто

Какие рамные внедорожники-ветераны Toyota продает до сих пор

Текст: Борис Захаров
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota известна практикой долго не снимать с конвейера успешные модели. К примеру, визитной карточкой Токио до недавнего времени считались легендарные такси Comfort, созданные на базе древней модели Crown - их выпуск начался в 1995 году и прекратился только лишь в 2018 году, но они до сих пор доминируют в таксопарках Японии.

Журналисты издания motor1.com озаботились тем, в каких странах до сих пор продаются новыми "олдскульные" внедорожники Toyota, разработанные больше десяти лет назад. Как выяснилось, в ОАЭ и Южной Африке и по сей день можно приобрести "честные" рамные SUV Land Cruiser 70, 76 и 79 совершенно новыми, без пробега. Хит продаж в африканских странах - вариации "семидесятки" (70 и 76), представленные кузовами универсал и пикап.

Фото: скриншот с youtube.com
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В то же время в Арабских Эмиратах Эмиратах предлагается грузопассажирская версия Toyota Land Cruiser 70 с перепрофилированным "фасадом". К слову, причина малой распространенности таких моделей на других рынках- их несоответствие современным нормам безопасности и экологии. В ЮАР Land Cruiser реализуют с 4,5-литровым дизельным V8 мощностью 205 л.с. и рядной 4,2-литровой дизельной "шестеркой" мощностью 128 л.с., а также четырехлитровым бензиновым V6 с отдачей 231 л.с.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Аналогичные модели на рынке ОАЭ идут лишь с 231-сильным бензиновым агрегатом. Кроме того, и в Африке, и в Эмиратах до сих пор предлагается ретро-SUV FJ Cruiser. Продажи этой модели в США и Канаде начались еще в 2006 году. Автомобиль построен на общей платформе с Toyota Land Cruiser Prado 120 и Toyota 4Runner, а внешне напоминает Toyota Land Cruiser FJ40, выпускавшийся в 1960-х годах.

Современные FJ Cruiser для ОАЭ и Южной Африки оснащают 4-литровым бензиновым V6 мощностью 273 л.с. и двумя топливными баками суммарной емкостью 159 литров.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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#Toyota